Больная раком Шеннен Доэрти откровенно рассказала, как готовится к смерти

Американская актриса "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" Шеннен Доэрти, которая борется с 4-й стадией рака, сообщила, что готовится к собственной смерти и пытается облегчить жизнь своей матери Розе Элизабет в будущем. Она отмечает, что мама для нее сейчас в приоритете.

В своем подкасте "Let's be clear" Шеннен Доэрти рассказала, что пытается внимательно разобрать собственные вещи дома, чтобы оставить после смерти самое ценное. Кое-что уже попало на свалку или в чужие руки, а что-то – на продажу.

Эти усилия были предопределены желанием актрисы облегчить ношу матери после собственной смерти. "Моим приоритетом на это время является моя мама. Я знаю, ей будет тяжело, если я умру раньше нее. Поэтому я сделала так, чтобы она меньше занималась другими вещами ", – рассказала Доэрти в подкасте.

Актриса указала на свою особенность – она обожает скупать мебель, в то время как другие женщины в большинстве своем "шопяться" одеждой.

"Я не хочу, чтобы у нее была куча вещей, с которыми нужно иметь дело. Я не хочу, чтобы у нее было четыре амбара, заполненные мебелью", – пояснила Доэрти.

Ее дом в штате Теннесси, США, когда-то был мечтой, от которой пришлось отказаться. Актриса планировала жить там с мамой и ухаживать за лошадьми. "Это [отказаться] было очень тяжело и очень эмоционально", – призналась звезда.

Впрочем, мечта помогать животным все еще осталась, поэтому женщина решила поддерживать спасательные службы. "Я все еще могу реализовывать свою мечту – помогать лошадям… Я все еще могу реализовывать эту мечту, действительно участвуя в спасательных работах, которые важнее для меня", – указала она.

Стоит отметить, что Шеннен Доэрти не собирается останавливаться в лечении рака молочной железы. Она все еще мечтает о счастливом будущем и полном излечении от последствий онкологии – метастазы, когда болезнь распространяется и на другие органы.

Как сообщал OBOZ.UA, звезда "Зачарованных" уже указала, кого не хочет видеть на собственных похоронах. Она заверила, что не желает, чтобы люди, которые не были с ней в самые сложные моменты жизни, провожали в последний путь.

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