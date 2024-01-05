По меньшей мере 3-5 лет. Шеннен Догерти, борющаяся с раком 4 стадии, озвучила свой план лечения

Американская актриса, звезда "Зачарованных", Шеннен Догерти почти 9 лет борется с раком молочной железы. Она верит, что сможет прожить хотя бы 3-5 лет, чтобы ученые изобрели лечение, которое поможет ей встать на ноги.

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Способ, которым она планирует прийти к полному выздоровлению, Шеннен озвучила в собственном подкасте Let's Be Crear. Актриса приравняла свое "время ожидания" с конными скачками, с помощью которых можно использовать одно лечение, чтобы дождаться другого. В подкаст Шеннен пригласила врача-онколога Лоуренса Пиро, рассказавшего об этой концепции.

"Я всегда говорю, что важно думать о каждой терапии, как о коне. Во время конной гонки вы хотите ездить на каждом коне, пока он ездит, а затем вы едете на следующем как можно больше… вы надеетесь, что сделаете несколько кругов, а потом появляется еще одна новая пара лошадей, и это сделает гонки гораздо длиннее", – объяснил врач.

Актриса уже пережила двухлетнюю ремиссию, но в 2019 году рак вернулся на 4 стадию, когда болезнь распространилась и на другие органы. Поэтому Шеннен Догерти согласилась с Пиро, потому что пытается использовать именно эту концепцию.

"И поэтому мне нравится эта аналогия, потому что когда ты являешься тем, кто сидит на коне, это гораздо сложнее работа, чем у того, кто выбирает лошадь. Иногда это истощает, но потом ты думаешь, хорошо, это все еще работает. Да, это трудно, но это все еще работает, и мы не хотим отказываться от этого, потому что если мы откажемся от него слишком рано, это единственное решение может сократить многие другие вещи", – резюмировала актриса.

Шеннен мечтает, что таким способом сможет "дотянуть" до создания лекарства, которое лишит ее болезни. "Я всегда говорю о том, что нам просто нужно выжать по меньшей мере три – пять лет, и тогда будет Т-клеточная терапия. Тогда за эти пять лет появится целая другая группа вариантов, и в конце концов изобретут лекарство", – заявила она.

"Я не хочу умирать. Я не закончила жить, я не закончила любить, я не закончила создавать, я не закончила, надеюсь, менять вещи к лучшему. Я просто не закончила. Мое лучшее воспоминание еще впереди", – говорила она в интервью ю People в ноябре 2023 года после того, как поделилась, что рак распространился на ее кости. В начале года болезнь перешла в мозг, но Шеннен успешно перенесла операцию по удалению опухоли.

Перед операцией на мозг ее покинул муж, фотограф Курт Исвариенко, а перед этим предал. Для Шеннон это стало большим потрясением, ведь с Куртом она прожила вместе 14 лет, да и во время тяжелой операции ей нужна была поддержка, а актриса была сильно подавлена.

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