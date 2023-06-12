Больная раком звезда 'Зачарованных' растрогала фанов снимком пса из затопленной Херсонщины

Известная американская актриса Шеннен Доэрти, которая с 2015 года борется с раком груди, отреагировала на масштабный экоцид в Украине, спровоцированный подрывом Каховской ГЭС российскими оккупантами. Исполнительница роли Прю Холливелл в культовом сериале "Зачарованные" поделилась снимком измученного пса, которого удалось спасти из затопленной Херсонщины.

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Так, голливудская звезда разместила у себя в InstaStories пост благотворительной организации, которая занимается спасением животных. Таким образом фанаты актрисы по всему миру могли увидеть жуткие последствия очередного российского террора.

На фото изображен большой испуганный пес, которого достали из воды, спасая от мучительной смерти. Собака лапами обнимает спасателя за ногу. Этот снимок, сделанный Сергеем Коровайновым, завирусился в сети. Его публиковали многие украинские паблики и просто растроганные украинцы. Не смогла пройти мимо и Доэрти.

"Все россияне не стоят капли страданий этой херсонской собаки, которая была спасена из холодной днепровской воды", – подписал свой снимок сам фотограф.

Благодаря тому, что Доэрти распространила кадр с последствиями подрыва Каховской ГЭС, все больше людей за границей узнали об этой катастрофе. За артисткой в Instagram следит больше двух миллионов подписчиков.

Напомним, опухоль в молочных железах у актрисы обнаружили еще в марте 2015 года. В 2016-м артистка перенесла мастэктомию, химиотерапию и радиотерапию. В 2017-м у знаменитости случилась ремиссия. Спустя три года Доэрти рассказала фанатам, что у нее случился рецидив и теперь она борется с четвертой стадией.

В июне этого года звезда сообщила печальное известие – у нее образовались метастазы в головном мозге. Актриса немедленно начала курс радиотерапии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Шеннен Доэрти рассталась со своим мужем Куртом Исвариенко. Пара прожила вместе 11 лет. Это был самый долгий брак для знаменитости, ведь прошлые два не продлились и года. Чтобы узнать детальнее – читайте наш материал.

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