'Мистера Бига' из сериала 'Секс в большом городе' обвинили в сексуальном насилии

Недавняя перезагрузка культового сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так", в которой зрители увидели любимого персонажа Мистера Бига в исполнении Криса Нота, заставила двух американок поделиться волнующими воспоминаниями из прошлого. 40-летняя Зои и 31-летняя Лили утверждают, что подвергались сексуальному насилию со стороны знаменитого актера.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. По словам жертв, они не знали друг друга ранее, а насильственные акты произошли с промежутком в 10 лет – в 2004-м и 2015-м годах в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке соответственно.

Лили обратилась к журналистам самостоятельно еще в августе этого года. Зои присоединилась к ней спустя несколько месяцев – в октябре. Издание пишет, что женщины решились заговорить о том, что произошло с ними много лет назад после того, как Крис Нот вернулся на экраны в популярном продолжении сериала "Секс в большом городе".

Видео дня

После окончания колледжа в 2004 году Зои, которой тогда было 22 года, переехала в Лос-Анджелес, чтобы работать в известной фирме, где Нот и другие знаменитости регулярно появлялись по работе.

"Он проходил мимо моего стола и флиртовал. Он каким-то образом получил мой номер из справочника и оставлял сообщения на рабочем телефоне. Мой босс однажды послушал эти кокетливые голосовые записи. Ему показалось странным, что 49-летний мужчина где-то заполучил мой номер и пытается общаться. Меня же это не тревожило. Тогда "Секс в большом городе" был на пике популярности. Все считали Мистера Бига богом", – поделилась с таблоидом Зои.

Нот жил в Нью-Йорке, но однажды, по словам Зои, он пригласил ее поплавать в бассейне в Западном Голливуде, где у него была квартира. У женщины там жил приятель. Спустя время она приехала к нему в гости вместе с подругой, чтобы встретится с кинозвездой.

"Он задавал мне всевозможные вопросы о моей специальности и о том, что я изучаю. У него была с собой книга, которую он мне показывал. Позже он отлучился, чтобы сделать телефонный звонок. Книгу Нот оставил и попросил меня подняться к нему в квартиру, чтобы обсудить ее. Я была польщена. Его интересовало мое мнение. Однако, когда я поднялась, он поцеловал меня. Я неуверенно ответила взаимным поцелуем, после чего заявила, что хочу вернуться к друзьям. Он меня не слушал, резко подтолкнул к кровати, снял шорты с плавками и начал насиловать сзади" – поделилась воспоминаниями Зои.

Женщина вспомнила, что просила актера остановиться, потому что ей было больно и страшно. Однако он продолжал.

"Я попросила его хотя бы надеть презерватив, но он лишь посмеялся с меня", – процитировали журналисты заявительницу.

После предполагаемого нападения Зои долгое время никому не рассказывала о случившемся, боясь, что ее уволят. Она обращалась за помощью к психологам и в центры поддержки. Однако сейчас, как сообщает издание, воспоминания снова начали беспокоить ее с пущей силой спустя практически 20 лет.

Вторая возможная жертва Лили работала в 2015 году официанткой в VIP-секции ныне закрытого нью-йоркского ночного клуба. Ей было 25. Ему – 60.

"Он приставал ко мне, но я была даже польщена. Он звезда. Мне было приятно его внимание. Меня не смущало, что он женат. Он предложил мне встретиться. Он был милым и уважительным, когда я встретила его в клубе. Это просто ужин, поэтому я согласилась", – сообщила Лили.

Когда она пришла на свидание, кухня в заведении уже не работала, поэтому пара довольствовалась большим количеством вина. Женщина вспоминает, что уже к середине вечера была пьяна.

"Когда ресторан закрылся, он предложил мне поехать к нему в квартиру. Нот рассказал, что у него была большая коллекция виски. Я думала мы будем пить и болтать об актерской карьере. Это звучит так глупо, но я и подумать не могла, чем это закончится", – рассказала заявительница.

Лили вспомнила, что по приезду к звезде домой, они слушали музыку и общались, а позже Нот настойчиво пытался поцеловать ее.

"Следующее, что я помню, как он стянул штаны и положил свой половой орган мне в рот. Потом он начал заниматься со мной анальным сексом. Я плакала. Когда все закончилось, я побежала в ванну, надела юбку и никак не могла успокоиться. Моя картинка идеального кумира рухнула", – поделилась с журналистами предполагаемая пострадавшая.

Лили вызвала себе такси и уехала. По дороге домой она звонила подруге в слезах и рассказывала о случившемся. Однако уже на утро она сделала вид, что ничего не было, так как не хотела скандалов. Только сейчас, по словам американки, она решилась заговорить об инциденте.

The Hollywood Reporter связался с Крисом Нотом, чтобы услышать его версию. Он все обвинения отрицает, называя насилие "чертой, которую он бы никогда не переступил".

Ранее OBOZREVATEL писал, что известная модель с четвертым размером груди Холли Мэдисон рассказала о строгих правилах жизни с основателем мужского журнала Playboy Хью Хефнером. Бизнесмен устраивал оргии под порнофильмы, которые длились неделями.