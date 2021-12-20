У Криса Нота сорвалась сделка на $12 млн после обвинений в изнасиловании

Голливудский актер Крис Нот, более известный как Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе", потерял контракт на 12 млн долларов из-за обвинений в изнасиловании. От сотрудничества со звездой отказалась компания по производству алкогольных напитков, которая должна была продавать его именно текилу.

Бернард Рубин, генеральный директор "Entertainment Arts Research, Inc", заявил, что они не желают сотрудничать с человеком, против которого выдвинуты подобные обвинения, передает Daily Star. Отметим, что это не первая компания, которая пожелала прекратить работу с Крисом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На данный момент для нас нет смысла продвигать это соглашение в свете выдвинутых обвинений, которые следует воспринимать как можно более серьезно", – говорится в заявлении.

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Известно, что прибыль от продажи текилы "Noth's Ambhar" должна была составлять около $12 млн. Однако сделку расторгли из-за обвинений в физическом и сексуальном насилии.

Также сообщается, что от сотрудничества с Нотом отказалось также актерское агентство "A3 Artists". Это повлекло за собой небывалый ущерб для звезды, ведь теперь карьера 67-летнего артиста оказалась под вопросом.

Кроме этого, жена Криса Тара Уилсон заявила, что возможно не будет праздновать с мужем Рождество, ведь предъявленные обвинения доказывают, что он был неверен своей избраннице, с которой они познакомились 20 лет назад.

Напомним, что после первой серии перезапуска сериала "Секс в большом городе", получившего название "И просто так", на фоне смерти Мистера Бига 40-летняя Зои и 31-летняя Лили признались, что подвергались сексуальному насилию со стороны знаменитого актера.

Также OBOZREVATEL сообщал, что нашлась еще одна актриса, которая заявила, что Крисе домогался ее много лет назад, а пользователи сети отыскали обвинения экс-супруги Нота в том, что мужчина избивал ее и угрожал убить ее собаку.