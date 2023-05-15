Иво Бобул подал в суд на журналистку Эмму Антонюк после скандального интервью и обвинений в сексизме

Больше двух месяцев назад в сети разгорелся громкий скандал вокруг известного украинского певца Иво Бобула. Тот пришел на интервью к блогерше Эмме Антонюк и в ходе разговора отличился сексистскими заявлениями. В частности, артист обвинил женщин в меркантильности и непорядочности, а когда интервьюерша принялась спорить – встал и ушел. Сейчас же Бобул рассказал, что подал в суд на Антонюк, поскольку она якобы не имела права публиковать материал с ним.

Видео дня

О своих намерениях исполнитель сообщил в интервью "ЖВЛ". Артист убежден, что журналистка хотела хайпануть на его имени и громком скандале.

Бобул настаивает, что не разрешал публиковать скандальное интервью с ним на YouTube, однако Эмма, по словам звезды, эту просьбу якобы проигнорировала. Разговор артиста и журналистки оборвался примерно на 40-й минуте на теме сексизма, но певец, узнав дальнейшие вопросы от Антонюк, заверил, что ушел бы оттуда в любом случае.

"Я сколько интервью давал за свою жизнь, но такого у меня не было. Я ей говорил: "Не выкладывай это в эфир без моего разрешения". Я подал в суд из-за того, что она не имела права без моего разрешения выставлять это. Нужно иметь какую-то честь. С волками я по-волчьи, с людьми – по-человечески. Когда уже я ушел и мне сказали, какие она там вопросы готовила еще… Я все-равно бы ушел. Она хотела хайпануть. Такая она есть", – прокомментировал Бобул.

Судом занимается не сам Бобул, а его юристы. Деталями певец не поделился. Впрочем, своей вины или ошибочности в высказываниях исполнитель напрочь не видит. Говорит, что сексистом себя не считает, но и от сказанных в интервью слов не отказывается.

"Иво Бобул, сказал бы лучше, секс-символ, а не сексист. Во-первых, послушать репертуар. О чем? О любви к женщинам! Я остаюсь при том, что я сказал, но я люблю женщин. Да, есть такое в обществе и нужно признать, что такое есть. Я сказал, что я сказал, и имею право говорить то, что я думаю. Я говорил не про всех, а про некоторых. Нужно было это понимать. А взять человека и головой об асфальт… Ну зачем?" – отмечает певец.

Напомним, еще в феврале этого года вокруг интервью Иво Бобула разгорелся скандал. Он выдал несколько абсурдных сексистских заявлений о том, что современные женщины "меркантильны", а "хорошие девочки должны сидеть дома". Когда Эмма Антонюк попыталась доказать неправоту артиста, тот покинул студию.

Впоследствии Бобул обвинил интервьюершу в желании пропиариться на имени звезды, а также в непрофессионализме. По словам певца, он запретил публиковать интервью.

Как писал OBOZREVATEL, журналистка отрицала обвинения Иво Бобула и заверила, что он ни слова не сказал о запрете обнародовать материал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!