Скандал с Иво Бобулом: Эмма Антонюк отрицает, что артист запрещал ей публиковать сексистское интервью

Интервьюер Эмма Антонюк отреагировала на обвинение певца Иво Бобула в непрофессионализме из-за якобы несогласованной публикации скандального интервью, в котором он заявил, что современные женщины "меркантильны", а "хорошие девочки должны сидеть дома". Журналистка заверила, что не слышала от народного артиста Украины запрета публиковать их разговор.

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Такой комментарий она дала журналистам "Детектор медиа". Эмма Антонюк поделилась, что опыт работы на телевидении научил ее быть чувствительной к таким моментам и консультироваться с юристами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Интервьюер уверена, что лично ей исполнитель ни слова не сказал о том, что не дает разрешение на публикацию видео.

"У меня большой опыт работы на телевидении, и я очень чувствительна к таким моментам. Если бы Иво Бобул озвучил мне запрет публиковать это интервью, я бы запомнила. И консультировалась бы с медиаюристами. Я с уверенностью могу повторить: Иво Бобул в разговоре со мной не сказал ни слова о запрете публикации материала", – сказала Эмма Антонюк.

Напомним: скандал разгорелся после публикации интервью, которое закончилось ссорой между Иво Бобулом и журналисткой. Певец, ссылаясь на свой опыт, выдал несколько сексистских и пристрастных заявлений в адрес женщин, а интервьюер эмоционально на них отреагировала.

После неудачного диалога артист снял петличку и вышел из комнаты, а Эмма Антонюк осталась сидеть на своем месте. Впоследствии он позвонил журналистке и продолжил спорить.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Иво Бобул обвинил Эмму Антонюк в желании пропиариться на своем имени и непрофессионализме. Подробнее об этом – читайте в материале.

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