Напуганная болезнью Мадонна написала завещание после госпитализации: стало известно, чего хочет 64-летняя певица после смерти

Американская певица Мадонна, которую недавно нашли без сознания в своем особняке и срочно госпитализировали в реанимацию, написала завещание. Как утверждают инсайдеры, она решила завещать права на песни детям, а также отблагодарить менеджера.

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Более того, звезда установила несколько строгих правил по поводу ее голограмм после смерти. Об этом сообщили журналисты The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как утверждается, Мадонна поровну разделила права на песни между 6 детьми. Она также хочет завещать определенную часть своему менеджеру Гаю Осири в благодарность за то, что он был рядом с ней в хорошие и плохие времена.

Права на хиты Мадонны могут принести десятки тысяч долларов тем, кому они принадлежат, отмечают журналисты. Материальное наследие и деньги звезда поровну разделила между членами семьи.

Отдельный пункт касался ее воли по поводу голограмм на концертах. Эта техника пока не слишком распространена, однако на всякий случай артистка решила строго запретить подобные манипуляции.

"Мадонна отказывается разрешать жадным до денег боссам делать это с ней. Она потратила всю свою жизнь на то, чтобы поддерживать культурную значимость. Нет никакого шанса, что она позволит запятнать весь свой тяжелый труд", – говорится в анонимном комментарии.

Напомним, что в конце июня этого года Мадонна потеряла сознание и была госпитализирована в Нью-Йорке из-за бактериальной инфекции. Впрочем, некоторые таблоиды предположили, что причиной могла стать передозировка наркотиками.

Позже стали известны подробности самочувствия Мадонны. Инсайдеры рассказали, что она прикована к постели, испытывает постоянное чувство тошноты и слабости. Они добавили, что "болезнь продолжает разрушать организм" певицы.

Как писал OBOZREVATEL, звезда впервые вышла на связь и показала, как ее изменила болезнь.