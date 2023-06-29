Мадонну нашли без сознания и увезли в реанимацию: что случилось со звездой

Американская певица Мадонна 24 июня была госпитализирована из-за проблем со здоровьем. Как передали журналисты, ее нашли без сознания в особняке и доставили в больницу Ньй-Йорка. Знаменитости ввели трубку в трахею, чтобы провести вентиляцию легких. По выводам специалистов, у 64-летней артистки развилась серьезная бактериальная инфекция.

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Об этом 28 июня сообщил менеджер селебрити Гай Осири в Instagram. Cостояние звезды постепенно улучшается, но ей пришлось отменить мировое турне Celebration, которое должно было стартовать 15 июля. В медицинском учреждении рядом с поп-королевой постоянно находилась ее дочь Лурдес.

"В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Состояние ее здоровья улучшается, однако она по-прежнему находится под наблюдением врачей. На это время нам нужно будет приостановить все ее обязательства, в том числе тур", – читаем в публикации Гая Осири.

Менеджер пообещал держать аудиторию в курсе событий и в скором времени назвать новые даты отложенного тура и перенесенных концертов. К слову, выступления вокалистки ожидались в Европе и Северной Америке. Тур должен был закончиться в январе следующего года.

Напомним, Мадонна названа одной из самых успешных звезд мирового шоу-бизнеса. Началом ее карьеры считается 1982 год. Forbes оценивает состояние селебрити в 600 миллионов долларов. Певица воспитывает 6 детей: двое биологических – Лурдес и Рокко и четверо приемных.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что во время концерта певицы Пинк один из зрителей кинул в артистку мешочек с прахом своей покойной матери. Исполнительница выглядела крайне растеряно и призналась, что не знала, как реагировать.

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