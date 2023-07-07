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Мадонну могли госпитализировать из-за передозировки наркотиками: в СМИ предполагают, что певица употребляла допинг

Анна Кравчук
Люди
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Мадонну могли госпитализировать из-за передозировки наркотиками: в СМИ предполагают, что певица употребляла допинг

Всемирно известная американская певица Мадонна на днях была найдена без сознания в своем особняке, после чего ее срочно госпитализировали в реанимацию в одну из клиник Нью-Йорка. Там 64-летней звезде сделали инъекцию препарата Наркан, который обычно используется для устранения подозрений на передозировку наркотиками.

Видео дня

Представители Мадонны ранее утверждали, что артистке действительно вкололи этот препарат, однако для борьбы с септическим шоком из-за бактериальной инфекции. Однако в некоторых СМИ делятся предположениями, что певица могла принимать допинг, и именно он повлиял на состояние ее здоровья. 

Так, 15 июля этого года Мадонна должна была отправиться в масштабное мировое турне Celebration к сорокалетию своей карьеры. Стартовать собирались с концерта в Ванкувере, Канада. Звезда усердно и активно готовилась к выступлениям, а для еще больше продуктивности, по мнению некоторых источников, и могла принимать допинг. 

Впрочем, как отмечают журналисты, в частности издание Radar Online, "нет ничего, что указывало бы на то, что артистке нужен был Наркан для лечения пагубных последствий употребления наркотиков".

Мадонну могли госпитализировать из-за передозировки наркотиками: в СМИ предполагают, что певица употребляла допинг

Тем временем представители знаменитости отказываются давать комментарий на эту тему. 

Отмечается, что Наркан обычно содержится в наборах "для лечения богатых и знаменитых" и считается полезным для повышения артериального давления при лечении септического шока и поднятия экстремально низкого давления.

Напомним, Мадонну нашли без сознания в ее особняке 24 июня. В больнице знаменитости ввели трубку в трахею, чтобы провести вентиляцию легких. В медицинском учреждении рядом с поп-королевой постоянно находилась ее дочь Лурдес. Все подробности – в нашем материале.

Позже стали известны подробности самочувствия певицы. Инсайдеры рассказали, что она прикована к кровати, испытывает постоянное чувство тошноты и слабости. Они добавили, что "болезнь продолжает разрушать организм" певицы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Мадонна показала редкое фото своих приемных дочерей-двойняшек. На нем 11-летние наследницы позировали в выпускных мантиях и академических шапочках.

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