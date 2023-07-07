Мадонну могли госпитализировать из-за передозировки наркотиками: в СМИ предполагают, что певица употребляла допинг

Всемирно известная американская певица Мадонна на днях была найдена без сознания в своем особняке, после чего ее срочно госпитализировали в реанимацию в одну из клиник Нью-Йорка. Там 64-летней звезде сделали инъекцию препарата Наркан, который обычно используется для устранения подозрений на передозировку наркотиками.

Видео дня

Представители Мадонны ранее утверждали, что артистке действительно вкололи этот препарат, однако для борьбы с септическим шоком из-за бактериальной инфекции. Однако в некоторых СМИ делятся предположениями, что певица могла принимать допинг, и именно он повлиял на состояние ее здоровья.

Так, 15 июля этого года Мадонна должна была отправиться в масштабное мировое турне Celebration к сорокалетию своей карьеры. Стартовать собирались с концерта в Ванкувере, Канада. Звезда усердно и активно готовилась к выступлениям, а для еще больше продуктивности, по мнению некоторых источников, и могла принимать допинг.

Впрочем, как отмечают журналисты, в частности издание Radar Online, "нет ничего, что указывало бы на то, что артистке нужен был Наркан для лечения пагубных последствий употребления наркотиков".

Тем временем представители знаменитости отказываются давать комментарий на эту тему.

Отмечается, что Наркан обычно содержится в наборах "для лечения богатых и знаменитых" и считается полезным для повышения артериального давления при лечении септического шока и поднятия экстремально низкого давления.

Напомним, Мадонну нашли без сознания в ее особняке 24 июня. В больнице знаменитости ввели трубку в трахею, чтобы провести вентиляцию легких. В медицинском учреждении рядом с поп-королевой постоянно находилась ее дочь Лурдес. Все подробности – в нашем материале.

Позже стали известны подробности самочувствия певицы. Инсайдеры рассказали, что она прикована к кровати, испытывает постоянное чувство тошноты и слабости. Они добавили, что "болезнь продолжает разрушать организм" певицы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Мадонна показала редкое фото своих приемных дочерей-двойняшек. На нем 11-летние наследницы позировали в выпускных мантиях и академических шапочках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!