Мадонна впервые вышла на связь после госпитализации и показала, как ее изменила болезнь. Фото

Всемирно известная американская певица Мадонна, которую недавно нашли без сознания в своем особняке и срочно госпитализировали в реанимацию в одну из клиник Нью-Йорка, впервые вышла на связь. Артистка извинилась перед поклонниками, что вынуждена перенести некоторые выступления, и показала, как ее изменила болезнь.

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64-летняя звезда предстала почти без макияжа, но на кадре видно, что артитка похудела и не смогла скрыть темные круги вокруг глаз. Снимок появился в Instagram Мадонны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певица поблагодарила поклонников за позитив, молитвы и поддержку, а также заявила, что чувствовала любовь аудитории.

"Я на пути к выздоровлению и невероятно благодарна за все благословения в жизни. Когда я пришла в себя в больнице, то сначала подумала о детях. Еще я не хотела разочаровывать тех, кто покупал билеты на мой тур. Не хотела подводить и людей, которые безостановочно работали со мной в последние несколько месяцев. Я ненавижу кого-то разочаровывать", – поделилась Мадонна.

Исполнительница рассказала, что на данный момент сосредоточилась на своем здоровье и стремится как можно быстрее восстановить силы, чтобы вернуться к своим фанатам.

О причине госпитализации Мадонна не сказала ни слова, но ранее в СМИ предполагали, что звезде могло стать плохо из-за передозировки наркотиков. Официальная версия команды певицы – бактериальная инфекция.

Как писал OBOZREVATEL, позже стали известны подробности самочувствия Мадонны. Инсайдеры рассказали, что она прикована к постели, испытывает постоянное чувство тошноты и слабости. Они добавили, что "болезнь продолжает разрушать организм" певицы.