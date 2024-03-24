'И, конечно, ни разу не хайп': путинист Шаман уже записал песню о теракте в 'Крокусе' и даже снял клип

Один из самых главных кремлевских шутов Ярослав Дронов, более известный публике как Шаман, уже успел выпустить пафосный трек о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье), который произошел вечером 22 марта. Более того, автор Z-хита "Я русский" презентовал клип на песню, в котором он корчит страдальческие выражения лица и театрально заламывает руки, а ля обращаясь к Богу.

Песня получила название "Реквием 22.03.2024" и была размещена на всех платформах Шамана. Впрочем, даже россияне (по крайней мере, некая их часть) увидели в действиях путиниста исключительно желание "хайпонуть".

Так, менее чем через двое суток после событий в "Крокусе" Z-патриот родил такой "талантливый" текст: "Я не верил, что так может быть – просто взять и жестоко убить.Чью-то жизнь, как свечу, погасить. Я не верил... Навсегда в каждом сердце России – 22.03.24. Боже! Помоги нам грешным, без тебя не сможем. Наша вера и молитва нам поможет".

В клипе же Шаман попытался мимикой и жестами передать свои искренние переживания, но вместо этого только продемонстрировал плохую актерскую игру, которая часть зрителей разозлила, а другую часть – откровенно рассмешила.

И хотя многие такие же фанатики Путина оценили "быстрое творчество" певца-пропагандиста, большинство слушателей назвали Шамана лицемером и "хайпожером". Также комментаторов интересует, каким образом путинист успел настолько быстро написать текст, музыку, записать песню и снять к ней клип. В сети поползли теории, что все это было сделано заранее.

В частности, бывший журналист оппозиционного российского телеканала "Дождь" Илья Шепелин написал: "Певец Шаман уже дропнул песню и клип про теракт в "Крокусе". Двух суток еще не прошло – вечером в газете, утром, бл*дь, в куплете, халтурщик еб*чий. Ну как не хайпануть на скорби, правда. Ну и рифмы в припеве отличные: боже – поможет – сможем, никогда – навсегда".

Между тем другие комментаторы оставляют в адрес Шамана и его "Реквиема": "Какой мерзкий", "И, конечно, ни разу не хайп", "Времени зря не тратил. Успел подлизать", "И клипчик даже успел снять. Заранее, что ли?", "Быстро подсуетился хайпожер. Всем своим видом отвращение вызывает, как это можно слушать?", "Я не знаю кем надо стать, чтоб х*й так Zигуя сосать", "Никогда не поверю, что все это не было известно им заранее", "Бог с ним с текстом, но вот за это кривлянье и заламывание рук в духе "я страдала страданула" прямо на смертях и горе, невыносимо хочется набить слизняку морду".

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус", а затем подожгли здание. Известно об около 150 погибших и значительном количестве пострадавших, часть из которых госпитализирована в тяжелом состоянии.

Между тем, российские пропагандисты пытаются свалить теракт в "Крокусе" на "киевский режим", а версию с якобы причастностью Украины к событиям подхватили также официальные лица РФ и силовые структуры. Российский диктатор Владимир Путин не удержался от рассказов об "украинском следе" во время своего обращения спустя почти сутки после стрельбы.

Ранее OBOZ.UA писал, что бойфренд украинской певицы-предательницы Ани Лорак, которая цинично молчит о войне на родине и ужасных преступлениях оккупантов, отреагировал на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", вспомнив Украину. Исаак Вижраку заявил, что "в нашем мире столько ненависти и нетерпимости" и что он якобы "сочувствует" Украине и, конечно же, России, а также другим странам, которых "коснулось насилие". Подробности – в материале.

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