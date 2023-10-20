Храм УГКЦ во Львове назвал клип Жадана и Соловий на песню 'Сердце' антихристианским и попросил его удалить

Украинские певцы Сергей Жадан и Кристина Соловий попали в скандал из-за нового клипа на песню "Сердце", который снимали в церкви святого Андрея Первозванного во Львове. Представители храма обратились к звездам с требованием удалить видео, поскольку оно якобы пропагандирует "антихристианские" ценности.

Очевидно, артистам дали разрешение на съемку внутри, но они не предупредили о концепции клипа. Такое сообщение появилось на странице Прихода св. Андрея в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Дорогие во Христе братья и сестры, хотим выступить по поводу клипа "Сердце" с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были проинформированы. Искренне извиняемся", – говорится в комментарии.

Видео дня

Мнения украинцев в комментариях разделились. Кое-кого возмутил клип артистов, а другие сделали замечание именно храму за то, что требуют удалить видео.

Хотя в сообщении и не указывается причина, чем "Сердце" так возмутило прихожан, можно предположить, что дело в демонстрации однополой любви. В некоторых эпизодах видео можно увидеть девушек, которые целуются и держатся за руки.

Посреди церкви на стуле сидела Кристина Соловий в ярко-красном, коротком платье. Такой образ не типичен для посетителей храма, что также могло возмутить зрителей.

Сами авторы трека называют его манифестом любви к миру, прорастающей из честности и понимания его недостатков. Официальных комментариев по поводу недовольства церкви звезды не давали.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сергей Жадан официально расстался с супругой после 15 лет брака. Это произошло на фоне слухов о его романе с Соловий. Артистов неоднократно видели вместе, однако комментарии по поводу предполагаемого романа они не дают.

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