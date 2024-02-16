Хотела замуж за Путина и обвиняла Украину в войне: где сейчас опальная Оксана Байрак, которая угрожала вернуться в Одессу

Опальный украинский режиссер Оксана Байрак по случаю своего 60-летнего юбилея вышла на связь и косвенно намекнула, что до сих пор живет в РФ, где дружит с россиянами и снимает для них фильмы. Ранее запроданка угрожала, что вернется в Одессу и называла "крысами" тех звезд, которые переехали за границу во время полномасштабной войны.

Однако уже скоро она сама покинула дом, отдав предпочтение российскому Санкт-Петербургу и своим подружкам-актрисам в РФ. OBOZ.UA решил напомнить, как Байрак из псевдо-патриотки превратилась в откровенную предательницу и что о ней говорят коллеги в Украине.

Еще в начале полномасштабного вторжения режиссер заявляла, что Украина виновата в войне, а украинцы должны быть "братским народом" с россиянами. Такую пророссийскую позицию она выразила в личных сообщениях актрисе Наталье Денисенко.

В публичной плоскости в это время Байрак рассказывала, что покинувшие Украину знаменитости решили "лить слезы" в комфорте, и называла их "крысами". Сама звезда летом 2022 года еще жила в Одессе.

Однако уже в 2023-м в ее блоге появилось признание в любви Санкт-Петербургу, где артистка снимала российские кинопроекты за кровавые рубли, пока Одессу бомбили ракетами и дронами. В РФ кинематографистка работала над новым сериалом "Дождь на исходе лета" для пропагандистского телеканала.

Главную роль в ленте играет Антон Батырев, окторый раньше снимался в украинских сериалах, а после 24 февраля 2022-го года выложил букву "Z" с георгиевской лентой в соцсети ВКонтакте.

Как рассказали звезды, приближенные к Байрак, свою пророссийскую позицию она начала проявлять задолго до полномасштабной войны. К примеру, актриса Екатерина Тишкевич вспомнила, что запроданка мечтала выйти замуж за российского диктатора-президента Владимира Путина.

"Оксана меня тоже удивила. Или я была такая слепая, что не видела уровня, насколько она пророссийски настроена. Были какие-то шутки: "Вот за Путина я бы вышла замуж". Я думала, она реально гонит, что такого не может быть. Это не секрет, она об этом повсюду говорила", – рассказывала звезда.

В декабре 2023 года Байрак угрожала вернуться в Одессу и Киев из России, а уже скоро уверяла, что ей это удалось. Мол, из Санкт-Петербурга она без проблем приехала домой и читала новости о себе на берегу Черного моря.

Судя по новым постам режиссера, она вернулась в РФ. На это указывают жалобы на изнурительную работу, которую предательница не могла бы получить в Одессе из-за пророссийской позиции, и поздравления от подруг, в блогах которых можно найти исключительно российские контактные номера.

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