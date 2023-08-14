Не в Одессе, как все думали: Оксана Байрак засветилась в России, где принялась выхвалять актеров-путинистов. Фото

Украинская режиссер, сценарист и продюсер Оксана Байрак, известная своей любовью к СССР и России, после полномасштабного вторжения долгое время находилась в Одессе, о чем открыто рассказывала в своих соцсетях. Однако, как оказалось, опальная знаменитость все же сбежала из Украины и отправилась в обожаемую собою страну-террористку.

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Для украинских интернет-пользователей страница предательницы недоступна. Однако журналистке Алине Доротюк все же удалось посмотреть публикации Байрак с РФ. Соответствующими скриншотами она поделилась в своем Telegram-канале.

Так, судя по геолокациям, которые кинематографистка-путинистка оставляет в InstaStories, она сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Режиссер восхищается российским городом, признаваясь ему и России в целом в любви.

"Питер-Ленинград. Любовь и восхищения мои. Самый красивый и стойкий город во Вселенной", – подписывает свои фото режиссер.

Геноцид украинского народа и террористическую войну, которую Байрак видела собственными глазами, она предпочитает игнорировать. Более того, в РФ запроданка радо слоняется с другими знаменитыми фанатами Путина и его кровавого диктаторского режима. Так, например, украинку можно встретить в компании Антона Батырева, который снимался и жил в Украине, но после 24 февраля занял провоенную позицию.

Забавно, что еще в прошлом году Байрак назвала "крысами" артистов, выехавших из Украины во время войны. Сама же одиозная звезда гордилась тем, что остается в Одессе.

Впрочем, побег режиссера в РФ не вызывает удивления. Байрак никогда не скрывала своей пылкой любви к Кремлю и России. Еще в 2006 году она баллотировалась в Верховную Роду от "Партии Политики Путина", а в 2014-м осудила "Евромайдан". После этого она неоднократно высказывалась против декоммунизации и дерусификации.

Как писал OBOZREVATEL, выступавший для ВСУ бывший актер Театра юного зрителя на Липках Глеб Михайличенко засветился в России. Артист после полномасштабного вторжения решил подзаработать рублей и организовал продакшн-компанию среди граждан страны-террористки.

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