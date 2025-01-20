Хотел зайти в Киев, но оказался в реанимации: пропагандистка Симоньян рассказала, в каком состоянии ее супруг после клинической смерти

Одна из главных российских пропагандисток Маргарита Симоньян поделилась новой информацией о состоянии своего мужа, шовиниста Тиграна Кеосаяна, который пережил клиническую смерть. По словам 44-летней путинистки, кинорежиссер до сих пор находится в коме.

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Об этом одна из самых известных "рупоров Кремля" сообщила в своих соцсетях. Она отметила, что вместе с семьей будет ждать улучшения состояния избранника столько, сколько будет необходимо.

"Знаю, что многие волнуются, потому что не получают новостей о его состоянии. Спрашивают, пишут мне знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние неизменное. Наш милый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится", – написала топпропагандистка.

Напомним, что о проблемах со здоровьем у Тиграна Кеосаяна его жена сообщила 8 января в своих соцсетях. По словам путинистки, в течение длительного времени шовинист имел проблемы с сердцем, из-за чего пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.

В информационном пространстве Тигран Кеосаян отличился откровенным продвижением украинофобных, сексистских, расистских и шовинистских нарративов Кремля. Еще в 2021 году избранник Симоньян угрожал украинцам захватом столицы. Во время посещения пропагандистского форума, который пособники РФ организовали в оккупированном Донецке, он заявил: "Мы обязательно будем в Киеве. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано, не хочу вас расстраивать".

Шовинист не упускал возможности выдавать бред о президенте Украины Владимире Зеленском и кровавой войне, которая ведется на территории нашей Родины. Тигран Кеосаян решил "пожалеть" украинцев, которых, по его словам, "отправляет на смерть" собственная власть.

"Сложилась такая ситуация, когда не понимаешь, что от этого клоуна и конченного наркомана Вовы Зеленского, которого я знал лично, можно ожидать. Комик послал народ на смерть. Он убивает своих граждан, уничтожает страну. Вот о чем я беспокоился, и Маргарита тоже, кстати", – заявил муж Симоньян.

Однако такие слова не помешали пропагандисту призывать вражескую армию убивать украинских военнопленных. Тигран Кеосаян выдал: "У "вагнеровцев" этот вопрос хорошо поставлен. Вы скажете, что это жестоко? А я вам вынужден доложить, что война – это вообще жестокая и бесчеловечная вещь".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что о войне говорил муж топпропагандистки Симоньян, который впал в кому.

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