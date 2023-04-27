Российский режиссер, муж Симоньян выдал пропагандистский бред о Зеленском и 'пожалел' украинцев

Скандальный российский режиссер, муж одной из главных кремлевских пропагандисток Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян выдал очередную порцию бреда о президенте Владимире Зеленском и войне в Украине. Опальный кинематографист великодушно "пожалел" украинцев, которых якобы "посылает на смерть" собственная власть.

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Впрочем, риторика Кеосаяна не стала более оригинальной с начала полномасштабной войны. Он в очередной раз обвинил Зеленского в "наркомании", как это любят делать рупоры Кремля, а также не забыл напомнить, что Украина "сама себя уничтожает". Новую порцию абсурда путинист озвучил в интервью еще одному одиозному Z-патриоту Борису Корчевникову на канале "Россия 1".

"Сложилась такая ситуация, когда не понимаешь, что от этого клоуна и конченого наркомана Вовы Зеленского, которого я знал лично, можно ожидать. Комик послал народ на смерть. Он убивает свои граждан, уничтожает страну. Вот о чем я беспокоился, и Маргарита тоже, кстати", – выдал муж Симоньян.

В лучших традициях российской пропаганды Кеосаян также полил грязью "предателей родины". Под раздачу, по классике жанра, попали Максим Галкин и Алла Пугачева, которые покинули страну-террористку после начала полномасштабной войны. Комика, который открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, режиссер обвинил в "гомосексуализме".

"А не лучше ли тебе, Максимка, разобраться со своей совестью, ведь ты обманывал зрителей, поклонников. Это же нехорошо, Максимка! А как ты будешь ночью оправдываться, когда с подушкой наедине останешься?! Тебя бессонница не мучает?! Ты обманываешь всю страну в том, что являешься гетеросексуальным мужчиной, который без памяти любит женщину. Это нечестный выбор. Он сделал карьеру, по большому счету, рассказывая консервативному обществу про семейный быт, детишек. Верю, верю", – набросился на адекватного оппозиционера путинист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кеосаян не впервые распространяет подобную риторику, направленную против украинцев, которых вместе с тем называет "братским народом". В своем безумии одиозный режиссер назвал нашу страну больной, а ее граждан такими, которые нуждаются в лечении.

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