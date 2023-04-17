'Хорошо решенный вопрос': муж Симоньян расхвалил 'вагнеровцев' за казни мирных жителей Украины. Видео

Шок и ужас от кадров казни украинского военнопленного предположительно боевиками из ЧВК "Вагнер" остаются главной эмоцией не только среди граждан Украины и их западных партнеров, но также и самих россиян. Чтобы как-то оправдать это и другие военные преступления против беззащитных людей, "блеснуть эрудицией" решил одиозный пропагандист и муж такой же кремлевской холуйки Маргариты Симоньян – Тигран Кеосаян.

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Эпизод с бредовой авторской передачи Кеосаяна опубликовал на своем Telegram-канале журналист Денис Казанский. Кремлевский горлопан не просто нашел объяснение для немыслимой жестокости наемников, но и даже похвалил их за нее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У "вагнеровцев" этот вопрос хорошо поставлен. Вы скажете, что это жестоко? Да, жестоко. Бесчеловечно? А я вам вынужден доложить, что война это вообще жестокая и бесчеловечная вещь", – цинично рассуждает пропагандист.

Он подчеркнул, что все, кто наводит ракеты на позиции оккупантов, которых Кеосаян называет "наши солдаты", а потом попадает в плен, вполне заслуживает на крайние меры расправы. По его словам, неудивительно, когда с ними "происходит что-то странное и публичное".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кеосаян не впервые распространяет риторику ненависти, направленную против украинцев, которых пропагандисты называют "братским народом". В своем безумии одиозный ведущий назвал нашу страну больной, а ее граждан таких, кто нуждаются в лечении.

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