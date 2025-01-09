Призывал к ядерному удару и оправдывал казни украинцев: что о войне говорил муж топ-пропагандистки Симоньян, впавший в кому

Муж топ-пропагандистки, ежедневно выступающей на ведущих российских телеканалах, Маргариты Симоньян – шовинист Тигран Кеосаян, впавший в кому, – всегда был украинофобом. Он негативно относился к украинцам, особенно к президенту нашего государства Владимиру Зеленскому, обвиняя его в наркомании.

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Он заявлял, что именно глава Украины отправил народ на смерть, но никак не россияне, пришедшие убивать жителей соседней страны. Более того, он призвал диктатора Владимира Путина к ядерному удару, чтобы победить в террористической войне. OBOZ.UA собрал эти и другие скандальные заявления пропагандиста.

Так, весной прошлого года муж Маргариты Симоньян обвинял Владимира Зеленского в "убийстве своих граждан". Пропагандист создал образ ни в чем не виновного русского народа, у которого виноваты все вокруг, но точно не он. Якобы не оккупанты с оружием в руках нарушают Женевскую конвенцию и убивают людей, на которых напали.

"Сложилась такая ситуация, когда не понимаешь, что от этого клоуна и конченого наркомана Вовы Зеленского, которого я знал лично, можно ожидать. Комик послал народ на смерть. Он убивает своих граждан, уничтожает страну. Вот о чем я беспокоился, и Маргарита тоже, кстати", – выдавал бред Кеосаян.

Пропагандист также призвал убивать украинских военнопленных. "У "вагнеровцев" этот вопрос хорошо поставлен. Вы скажете, что это жестоко? Да, жестоко. Бесчеловечно? А я вам вынужден доложить, что война – это вообще жестокая и бесчеловечная вещь", – цинично рассуждал шовинист.

Более того, он заявлял, что ему жаль украинцев, но вместе с тем намеревался оказаться в Киеве. Еще в 2021 году он сказал, что обязательно кремлевский режим будет в украинской столице.

"Я передаю всем привет, украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Скорее, кстати, рано, не хочу вас расстраивать", – говорил на всю Россию шовинист.

В то же время окончание великой войны он видит только как победу РФ, и даже если силы украинцев будут в выигрыше, Кеосаян пригрозил ядерным ударом. Однако при этом он намекал на слабость Владимира Путина.

"Ни в одной войне не может быть поражения у ядерного государства. Если у руководства ядерного государства хватит тестикул применить в этот конкретный момент ядерное оружие. Это постулат. Значит, ядерное государство, особенно такое, как Россия, имеющая триаду, проиграть априори не может", – выдавал он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть, а после этого впал в кому. Маргарита Симоньян отметила, что у ее мужа давно были проблемы с сердцем. В состоянии комы Кеосаян, вероятно, находится не менее нескольких недель.

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