Известный российский пропагандист, муж Симоньян, пережил клиническую смерть и впал в кому: что известно о его состоянии

Известный российский пропагандист, украинофоб и шовинист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян, одна из самых известных "рупоров Кремля", главная редактор российского государственного телеканала RT.

Видео дня

О состоянии своего супруга Симоньян рассказала 8 января в соцсетях. Она отметила, что у Кеосаяна давно были проблемы с сердцем.

"До последнего не хотела, но поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. У него давным-давно очень больное сердце", – написала пропагандистка в своем Telegram-канале.

В состоянии комы Кеосаян, вероятно, находится не менее нескольких недель. Ранее об этом сообщил ряд z-блоггеров и российских каналов. Они утверждали, что пропагандист впал в кому с середины декабря.

О перспективах выздоровления своего мужа Симоньян ничего не сообщила, но учитывая, что она призвала молиться за него, можно надеяться, что он где-то на полпути на концерт к Кобзону.

Скандально известный кремлевский пропагандист, ведущий телевизионных шоу на российском ТВ Тигран Кеосаян продвигал украинофобские, сексистские, расистские и шовинистские нарративы Кремля. Он активно занимался пропагандой, оправдывая российскую агрессию и военные преступления против Украины.

Напомним, что Тигран Кеосаян находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады. Кроме того, из-за высказываний о языке ему запретили въезд в Казахстан.

Летом 2022 года видеоплатформа YouTube удалила его канал. Также Кеосаян находится в базе Миротворец.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ заочно сообщили о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая распространяетй нарративы Кремля. Она призвала убивать украинских детей, а также агитировала продолжать ракетные обстрелы украинских городов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!