Финал 'Холостяка 13': как проходит последний выпуск, где 'Терен' делает судьбоносный выбор. Фото

Самое романтичное шоу страны "Холостяк 13" приблизилось к самому ожидаемому моменту – финальному выпуску. Ветеран войны Александр "Терен" Будько теперь стоит перед непростым выбором, который определит его будущее. В прошлом выпуске он попрощался с 21-летней выпускницей университета Юстиной Багай, оставив в финале двух претенденток на его сердце.

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Из двадцати участниц в шоу остались только 24-летняя эзотерик Анастасия Юзьвак и 28-летняя волонтер Инна Белень. В финальном эпизоде девушек ждет еще один важный этап – знакомство с семьей Александра, которое станет решающим в принятии его окончательного решения. OBOZ.UA следит за происходящим и ведет текстовую трансляцию.

Знакомство Инны с родителями Александра "Терена"

Девушка приехала домой к Александру "Терена" Будько с немалым пакунком подарков. Из близких "холостяка" на встречу пришли родители, сестра и лучший друг, спасший его на поле боя во время ранения.

"Папа у него спокойный и застенчивый", – поделилась впечатлениями Инна.

Инна вручила подарки близким "Терена". Как заметила сестра "холостяка", девушка решила не угодить родным, а подошла разумно к выбору – она приобрела вещи, связанные с оккупированными территориями и войной.

Во время общения Инне устроили блиц, где мама Александра опрашивала о готовности девушки ухаживать за человеком с инвалидностью. Затем женщина пригласила участницу на личный разговор, где вместе собирали цветочную композицию. Инна расспросила ее об инвалидности "Терена" и рассказала о своем прошлом браке.

"Я чувствовала, что немного на допросе", – призналась Инна.

В то же время близкие поделились с Александром своими впечатлениями от встречи с девушкой. Они отметили, что Инна очень приятна.

Как прошел прошлый, восьмой выпуск "Холостяка 13" – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что участница "Холостяка 13" назвала три самых больших разочарования после вылета из шоу. По словам девушки, она была недовольна как главным героем проекта, так и отношением творцов к претенденткам на сердце общественного деятеля.

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