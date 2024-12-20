Кто покинул 'Холостяк 13' в шаге от финала: Александр 'Терен' назвал причину, почему попрощался с участницей

Главный герой шоу "Холостяк 13" и ветеран войны Александр "Терен" Будько определился, какие две участницы станут самыми главными соперницами в финале проекта. На церемонию роз он подготовил всего два цветка, а участниц было три.

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В восьмом выпуске "Терен" знакомился с семьями девушек: 21-летней студентки Юстины Багай, 24-летнего таролога Анастасии Юзьвак и 28-летнего волонтера Инны Белень. OBOZ.UA смотрел трансляцию и узнал, кто именно выбыл из проекта в шаге от финала.

В общей сложности за восемь выпусков шоу и почти два месяца съемок "Холостяка" покинули 18 девушек. Среди них: SMM-ник Екатерина, хирург Полина, фотограф Лаура, Анна, юрист Юлия, Инна, которую "Терен" пригласил на шоу лично, блогер Маричка, сомелье Алина, хенд-мейд мастер Татьяна, военная журналистка Светлана, психолог Илона, ди-джей Елизавета, арттерапевт Вероника, SMM-ник Ксения, тату-мастер Виктория, блогер Анастасия, продюсер Алина, а теперь – Юстина Багай.

"Юстина, это удивительно, как из девушки с книжными идеалами ты для меня превратилась в ту, с которой сам якобы переносился в сказочный роман. Знаешь, где бы мы ни были – у родителей или в замке, за барабаном или на лошадях – мне всегда с тобой рядом спокойно и тихо. И именно так бьется сердце мое рядом с тобой. Но мое сердце не бьется чаще в те моменты, когда я хотел бы это чувствовать. Я говорю сердцем сейчас, и оно говорит мне, что я должен тебя сейчас отпустить", – сказал Александр "Терен" это Юстине на церемонии роз.

"Мне было очень приятно, потому что я не одна это чувствовала. Я не одна чувствовала себя в каком-то сказочном мире", – за кадром делилась Юстина.

20-летняя девушка тяжело перенесла расставание, ведь для нее это первая настоящая влюбленность в кого-то. Идентично тяжело Александру Будько было отправить девушку домой.

Ранее OBOZ.UA писал, что участница "Холостяка", которая, по слухам, станет победительницей проекта, рассказала об интиме на шоу во время съемок романтических эпизодов.

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