Осталось три участницы: самые интересные события предпоследнего выпуска 'Холостяк 13'. Фото

20 декабря на телеканале СТБ проходит трансляция восьмого выпуска романтического реалити-шоу "Холостяк 13". Теперь главный холостяк страны, ветеран войны Александр "Терен" Будько ищет свою любовь уже среди 3 участниц и в новом выпуске знакомится с родителями девушек.

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OBOZ.UA следит за событиями шоу и ведет текстовую онлайн-трансляцию. На прошлой неделе "холостяк" попрощался только с 27-летним продюсером Алиной Моисеенко.

Теперь за сердце ветерана соревнуются: 21-летняя студентка Юстина Багай, 24-летний таролог Анастасия Юзьвак и 28-летний волонтер Инна Белень.

Восьмая неделя свиданий нацелена на знакомство "холостяка" с родителями участниц. Первая встреча состоялась с родными Юстины.

Девушка встретила Александра "Терена" рядом с Поморянским замком на Львовщине, который испытывал значительные разрушения на протяжении десятилетий. На разговоре об этом было построено их свидание. После короткого чаепития пара зашла внутрь замка, и по инициативе девушки потанцевала там как граф и графиня. Тогда состоялся их горячий поцелуй.

После этого "Терен" отправился на знакомство с родителями Юстины. Как делился Александр Будько, между участницей и родными есть особая связь.

"Я никогда не видел своего ребенка таким окрыленным", – поделился своим наблюдениями относительно Юстины ее папа.

Напомним, Александр "Терен" раскрывал свои пять главных правил в отношениях с женщинами. Он отметил: одной из важнейших составляющих удачных взаимоотношений для него является постоянное общение. На протяжении всего шоу он подчеркивал, что хочет видеть рядом с собой партнершу, которая будет с ним абсолютно открытой и готовой к постоянному развитию и честным разговорам.

Как прошел предыдущий, седьмой, выпуск "Холостяка 13" – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что участница "Холостяка", которая, по слухам, станет победительницей проекта, рассказала об интиме на шоу во время съемок романтических эпизодов.

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