'Холостяк 11' на СТБ: кто покинул шоу во втором выпуске

В пятницу, 12 марта, во время второго выпуска популярного шоу "Холостяк 11" проект покинули сразу несколько участниц. Главный герой Михаил Заливако поближе пообщался с девушками и отправил домой Валентину Панченко, Валентину Петренко, Ольгу, Ксению, Елену, Дану, Хану, Анну и Ульяну.

В этом сезоне на проекте проходит две церемонии роз. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, сначала Михаил попрощался с одной из участниц Еленой. Как оказалось, девушка пришла на проект ради пиара.

Заливако на групповом свидании пригласил Елену поговорить тет-а-тет. Девушка призналась, что она активно ведет свой блог на странице в TikTok и не планирует его бросать.

"Холостяк" понял, что участница пришла на реалити только для того, чтобы увеличить количество подписчиков в своей соцсети. Поэтому Михаил принял решение отправить Елену домой.

После этого Михаил пригласил на свидание Лолу и Ксению, так как на первой встрече ему не удалось с ними нормально пообщаться. Свидание началось с негативных эмоций, так как участницы узнали о существовании сразу двух домов на проекте.

Это очень смутило Ксению, и она стала агрессивно вести себя в общении с "холостяком". Затем главный герой попытался поговорить тет-а-тет с участницей, и в результате принял решение отправить ее домой.

Также Михаил решил отправить домой участницу Ольгу из Бучи. Сама же участница со слезами приняла этот факт и покинула проект.

На первой церемонии роз шоу "Холостяк" покинули сразу две участницы – Валентина Петренко и Валентина Панченко.

На второй церемонии роз главный герой отправил домой участниц Дану, Хану, Анну и Ульяну.

Напомним, в первом выпуске реалити "Холостяк 11" появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель.

Также на шоу пришла бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана – Анна. Девушка предстала в эффектном длинном платье с разрезом, который подчеркнул ее ноги.

Кроме того, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

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