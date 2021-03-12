Шоу 'Холостяк 11' со слезами покинула участница из Бучи

В пятницу, 12 марта, во время второго выпуска популярного шоу "Холостяк 11" главный герой Михаил Заливако отправил домой участницу Ольгу из Бучи (Киевская область).

Мужчина сказал, что не почувствовал искру между ними. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, Заливако приехал в дом к девушкам, чтобы пообщаться, провести церемонию роз и расставить все точки на "і".

Во время общения с Ольгой главный герой узнал, что у девушки было тяжелое детство из-за отца, который ушел из семьи. Отметим, что "холостяку" не понравилось видеообращение участницы, а также он ничего не почувствовал к ней.

В результате Михаил решил отправить Ольгу домой. Сама же участница со слезами приняла этот факт и покинула проект.

Ранее во втором выпуске шоу покинула участница Елена. Как оказалось, девушка пришла на проект ради пиара.

Также реалити покинула участница Ксения. Мужчине не понравилось то, что девушка на первом свидании вела себя закрыто и агрессивно.

Напомним, в первом выпуске реалити "Холостяк 11" появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель.

Также на шоу пришла бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана – Анна. Девушка предстала в эффектном длинном платье с разрезом, который подчеркнул ее ноги.

Кроме того, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

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