"Холостяк" Заливако рассказал о самом неудобном моменте на свидании

Новый герой реалити-шоу "Холостяк 11", 31-летний бизнесмен Михаил Заливако рассказал о самом неудобном моменте на свидании, который с ним приключался.

Так, по словам мужчины, он не любит, когда девушки ругаются матом. И всегда, когда он сталкивается с подобными ситуациями, ему становится не по себе. Такими подробностями Заливако поделился во время блиц-интервью для канала "СТБ" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не люблю на самом деле, когда девушки ругаются матом. И мне всегда стает немножко не по себе. И опять же, это все может быть в шутках, но если это переходит какую-то грань, то мне очень некомфортно", – заявил Михаил.

Максим Заливако является учредителем логистической компании, а также увлекается спортом.

Так, новый "Холостяк" регулярно занимается в зале, любит экстрим и горы. В прошлом году он даже совершил восхождение на Эльбрус.

Заливако признался, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает настоящей любви.

Также полное интервью с Михаилом Заливако читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вероятная бывшая девушка главного героя реалити "Холостяк 11" –бизнесмена из Харькова Михаила Заливако – обнародовала подробности их отношений и назвала мужчину "закомплексованным нарциссом".