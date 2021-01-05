Бывшая девушка нового "Холостяка" рассказала о его изменах и скандалах, – СМИ

Вероятная бывшая девушка главного героя реалити "Холостяк 11" – бизнесмена из Харькова Михаила Заливако – обнародовала подробности их отношений и назвала мужчину "закомплексованным нарциссом". Новый сезон "Холостяка" стартует в марте 2021-го.

Так, экс-возлюбленная Заливако написала в программу "Беспалов music" на YouTube, чтобы разоблачить самого завидного жениха Украины. Она сообщила, что мужчина якобы постоянно изменял ей и вел себя неподобающе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам источника, пара повстречалась полгода. Девушка отметила, что Михаил был склонен к изменам, так как у него много комплексов, а за счет большого количества женщин ему удавалось самоутверждаться.

"Он неплохой парень, но очень много комплексов и очень зависит эмоционально от своей мамы. Делает все, как она скажет. Мне в отношениях он изменял. Пытаясь самоутвердиться, он гонится за количеством, а не за качеством девушек. Подкупает своим очарованием и глазами, но постепенно все исчезает. Остаются измены и вечные скандалы", – рассказала о Михаиле экс-возлюбленная.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный герой прошлого, десятого сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк выбрал среди всех участниц Дашу Ульянову. Позже пара сообщила, что после проекта они не остались вместе.

Между 10-м и 11-м сезоном "Холостяка" канал СТБ также транслировал реалити "Холостячка" с главной героиней – актрисой Ксенией Мишиной. В финале она отдала предпочтение комику и сценаристу студии "Квартал 95" Александру Эллерту.