На шоу 'Холостяк 11' произошел первый поцелуй. Фото

В пятницу, 5 марта, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй.

Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, участница Анна принесла на первую встречу к "холостяку" лук и стрелы. Ему нужно было попасть в один из конвертов и исполнить желание.

В результате девушка восхитила Михаила эффектным появлением и в конце он поцеловал ее.

Кроме того, не дождавшись церемонии вручения заветных роз, Михаил вручил цветок Анне.

Напомним, главный герой Михаил Заливако является учредителем логистической компании, а также он увлекается спортом.

Ранее Заливако признался, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает настоящей любви.

"Я готов поспорить с кем угодно, что здесь (на проекте) я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком", – отметил мужчина.

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