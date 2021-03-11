На шоу 'Холостяк 11' высмеяли одну из участниц за ее 'философию': видео покоряет TikTok

В сети показали видео, в котором одна из участниц шоу "Холостяк 11" Валентина резко высказалась в сторону других девушек за то, что они не оценили ее выражения по поводу счастья и денег.

Во время первого выпуска проекта она заявила, что "счастье, деньги и наши мысли любят тишину". Присутствующие неоднозначно отреагировали на слова девушки и отметили, что у нее "интересная философия". Соответствующий ролик опубликовали на странице в TikTok СТБ (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

После этого Валентина сказала, что участницы "Холостяка" – это "кодло гадюк".

"Я не хочу падать на их уровень базара и на их языке объяснять, что они в принципе из себя ничего не представляют. Им нужно просто перестать вы***ся. Мне не хочется это делать, так как я из воспитанной, хорошей семьи", – отметила участница шоу.

Напомним, в первом выпуске реалити "Холостяк 11" появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель.

Также на шоу пришла бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана – Анна. Девушка предстала в эффектном длинном платье с вырезом, который подчеркнул ее ноги.

Кроме того, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

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