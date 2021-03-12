На 'Холостяке 11' первая участница покинула шоу из-за пиара

В пятницу, 12 марта, во время второго выпуска популярного шоу "Холостяк 11" главный герой Михаил Заливако попрощался с одной из участниц Еленой. Как оказалось, девушка пришла на проект ради пиара.

По словам мужчины, он ничего не почувствовал к ней. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, Заливако на групповом свидании пригласил Елену поговорить тет-а-тет. Девушка призналась, что она активно ведет свой блог на странице в TikTok и не планирует его бросать.

"Холостяк" понял, что участница пришла на реалити только для того, чтобы увеличить количество подписчиков в своей соцсети. Поэтому Михаил принял решение отправить Елену домой.

Напомним, в первом выпуске реалити "Холостяк 11" появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель.

Также на шоу пришла бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана – Анна. Девушка предстала в эффектном длинном платье с разрезом, который подчеркнул ее ноги.

Кроме того, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

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