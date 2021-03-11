"Холостяк 11": где смотреть второй выпуск шоу
В пятницу, 12 марта, в 19:00 на телеканале СТБ покажут второй выпуск популярного украинского реалити "Холостяк 11". В этот раз состоятся первые свидания нового сезона.
Главный герой Михаил Заливако пригласит на встречу сразу трех претенденток на свое сердце, которые попробуют покорить его знаниями в архитектуре и истории. OBOZREVATEL будет следить за событиями на шоу и расскажет все подробности.
Так, вместе с девушками мужчина отправится в путешествие по Киеву на большом экскурсионном автобусе, который будет только в их распоряжении.
Кроме того, одной из участниц посчастливится пойти с "холостяком" на индивидуальное свидание. Перед романтическим вечером пара отправится за нарядом для девушки. А после спутницу мужчины ждет необычный сюрприз. Вместе с Михаилом они изготовят уникальные кольца друг для друга.
Напомним, в первом выпуске реалити "Холостяк 11" появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель.
Также на шоу пришла бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана – Анна. Девушка предстала в эффектном длинном платье с разрезом, который подчеркнул ее ноги.
Кроме того, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
предполагаемая бывшая девушка главного героя реалити "Холостяк 11" – бизнесмена из Харькова Михаила Заливако – обнародовала подробности их отношений и назвала мужчину "закомплексованным нарциссом".
Михаил Заливако рассказал о самом неудобном моменте на свидании, который с ним произошел. Так, по словам мужчины, он не любит, когда девушки ругаются матом.
В сети показали видео, в котором одна из участниц шоу "Холостяк 11" Валентина резко высказалась в сторону других девушек за то, что они не оценили ее выражения по поводу счастья и денег.