'Холостяк 11': где смотреть второй выпуск шоу

В пятницу, 12 марта, в 19:00 на телеканале СТБ покажут второй выпуск популярного украинского реалити "Холостяк 11". В этот раз состоятся первые свидания нового сезона.

Главный герой Михаил Заливако пригласит на встречу сразу трех претенденток на свое сердце, которые попробуют покорить его знаниями в архитектуре и истории. OBOZREVATEL будет следить за событиями на шоу и расскажет все подробности.

Так, вместе с девушками мужчина отправится в путешествие по Киеву на большом экскурсионном автобусе, который будет только в их распоряжении.

Кроме того, одной из участниц посчастливится пойти с "холостяком" на индивидуальное свидание. Перед романтическим вечером пара отправится за нарядом для девушки. А после спутницу мужчины ждет необычный сюрприз. Вместе с Михаилом они изготовят уникальные кольца друг для друга.

Напомним, в первом выпуске реалити "Холостяк 11" появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель.

Также на шоу пришла бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана – Анна. Девушка предстала в эффектном длинном платье с разрезом, который подчеркнул ее ноги.

Кроме того, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

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