"Холостяк 11": где смотреть шестой выпуск шоу
В пятницу, 9 апреля, на телеканале "СТБ" в 19:00 покажут шестой выпуск популярного реалити "Холостяк 11". В этот раз главный герой Михаил Заливако предложит девушкам помочь тем, кто в этом нуждается, и у кого нет возможности самостоятельно себя защитить.
Вместе они отправятся в приют для животных, которые пострадали от действий людей. Это будет не только эмоциональное свидание, но и социально важное, ведь участницы смогут поухаживать за животными и призвать людей не оставаться безразличными. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Кроме того, Заливако увидит аккаунты девушек в Instagram. Фотографии некоторых из них покажутся мужчине слишком откровенными и отретушированными.
"Холостяк" пригласит четырех участниц, к которым у него возникли вопросы, на свидание и предложит вместе создать социальный ролик, который будет посвящен теме домедицинской помощи. Ведь далеко не все знают, как помочь человеку, когда ему плохо.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в пятницу, 2 апреля, на телеканале СТБ показали пятый выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако попрощался с еще одной участницей – Александрой Миколюк.
Михаил Заливако поцеловал участницу Дашу Ставничу во время их свидания. Так, они выбрали экстремальный вариант досуга – отправились в "Комнату ужасов".
Стало известно о возвращении одной из участниц – 28-летней Анны Богдан (Сторожук). Девушка отсутствовала в предыдущих выпусках из-за того, что подхватила коронавирусную инфекцию.