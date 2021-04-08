'Холостяк 11': де дивитися шостий випуск шоу

У п'ятницю, 9 квітня, на телеканалі "СТБ" о 19:00 покажуть шостий випуск популярного реаліті "Холостяк 11". Цього разу головний герой Михайло Заливако запропонує дівчатам допомогти тим, хто цього потребує і в кого немає можливості самостійно себе захистити.

Разом вони вирушать до притулку для тварин, які постраждали від дій людей. Це буде не тільки емоційне побачення, але й соціально важливе, адже учасниці зможуть доглянути за тваринами і закликати людей не залишатися байдужими. OBOZREVATEL буде стежити за головними подіями на шоу і розповість усі подробиці (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Крім того, Заливако побачить акаунти дівчат в Instagram. Фотографії деяких із них видадуться чоловікові занадто відвертими і відретушованими.

"Холостяк" запросить чотирьох учасниць, до яких у нього виникли запитання, на побачення і запропонує разом створити соціальний ролик, який буде присвячений темі домедичної допомоги. Адже далеко не всі знають, як допомогти людині, коли їй зле.

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