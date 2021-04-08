"Холостяк 11": де дивитися шостий випуск шоу
У п'ятницю, 9 квітня, на телеканалі "СТБ" о 19:00 покажуть шостий випуск популярного реаліті "Холостяк 11". Цього разу головний герой Михайло Заливако запропонує дівчатам допомогти тим, хто цього потребує і в кого немає можливості самостійно себе захистити.
Разом вони вирушать до притулку для тварин, які постраждали від дій людей. Це буде не тільки емоційне побачення, але й соціально важливе, адже учасниці зможуть доглянути за тваринами і закликати людей не залишатися байдужими. OBOZREVATEL буде стежити за головними подіями на шоу і розповість усі подробиці (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Крім того, Заливако побачить акаунти дівчат в Instagram. Фотографії деяких із них видадуться чоловікові занадто відвертими і відретушованими.
"Холостяк" запросить чотирьох учасниць, до яких у нього виникли запитання, на побачення і запропонує разом створити соціальний ролик, який буде присвячений темі домедичної допомоги. Адже далеко не всі знають, як допомогти людині, коли їй зле.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у п'ятницю, 2 квітня, на телеканалі СТБ показали п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк 11". Головний герой Михайло Заливако попрощався зі ще однією учасницею – Олександрою Миколюк.
Михайло Заливако поцілував учасницю Дашу Ставничу під час їхнього побачення. Так, вони обрали екстремальний варіант дозвілля – вирушили до "Кімнати жахів".
Стало відомо про повернення однієї з учасниць – 28-річної Анни Богдан (Сторожук). Дівчина була відсутня в попередніх випусках через те, що підхопила коронавірусну інфекцію.