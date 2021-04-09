'Холостяк' Заливако страстно поцеловался с экс-женой Андрея Богдана. Фото

В пятницу, 9 апреля, во время шестого выпуска популярного шоу "Холостяк 11" главный герой Михаил Заливако добровольно поцеловал участницу, экс-жену Андрея Богдана 28-летнюю Анну.

Мужчина пригласил девушку на личное свидание. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, сначала Заливако приготовил для Анны необычный сюрприз – прыжок с высоты на стадионе (34 м). В результате девушке очень понравилось и у нее осталось море приятных эмоций.

После этого пара отправилась в ресторан на ужин, где участница шоу разоткровенничалась и рассказала об отношениях с отцом. В конце вечера "холостяк" и Анна станцевали медленный танец, во время которого между ними произошел страстный поцелуй.

"Это неконтролируемая химия, она либо есть, либо ее нет, и все!" – прокомментировал момент Заливако.

Напомним, Анна является бывшей женой экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Участница рассказала, что Богдан делал все, чтобы завоевать ее сердце. Свадьбу пара сыграла на острове Бали (Индонезия) и в браке они пробыли полтора года.

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