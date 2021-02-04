Названа песня Go_A, которой представят Украину на Евровидении-2021

Группа Go_A официально представила песню, с которой выступит на международном конкурсе "Евровидение-2021". Так, они исполнят композицию под названием "Шум".

Соответствующий пост участники написали на своей странице в Instagram. По их словам, в начале марта они покажут обновленный вариант песни (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда мы выбирали три песни на рассмотрение жюри, то подумали, что не можем не включить в список "Шум", ведь многие из вас просили отправить ее на Евровидение, и мы подумали, что это будет своеобразное проявление внимания к людям, которым эта песня пришлась по душе", – отметили участники.

В группе добавили, что уже в начале марта они представят новый видеоклип и обновленный вариант песни, с которой поедут в Роттердам на "Евровидение-2021".

Стоит отметить, что фанаты группы радостно отреагировали на такую новость. Поклонники с нетерпением ждут выступления Go_A на песенном конкурсе.

"Класс, очень круто! Слушаю эту песню с самого релиза, и она мне очень нравится! Это лучшая песня из всех предложенных! Мы в вас верим!", "Супер, бомба, граната! Европейцам очень нравится, 100% финал", "Песня интересная, многое зависит от шоу, видеоряда и подачи! Удачи", "Класс! Песня достойная Евро! Не слушайте хейтеров! Главное сделать крутой номер и Европе зайдет", – пишут люди в сети.

Напомним, что в прошлом году группа Go_A победила в Национальном отборе с песней "Соловей", но из-за пандемии коронавируса Евровидение-2020 перенесли на весну 2021 года. Украина, как и большинство других стран, не стала менять своего представителя, но музыкантам пришлось написать новую песню – таковы правила конкурса.

Лучшую композицию из всех представленных группой Go_A выбирали такие члены жюри: Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта и члены правления Общественного вещания – Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка группы Go_A Екатерина Павленко подробно рассказала о новой песне для Евровидения-2021.