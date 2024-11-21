Гроб приехал в карете, на кладбище караулили папарацци: в Англии похоронили Лиама Пейна, который выпал с третьего этажа. Фото

Бывшего участника всемирно известной группы One Direction Лиама Пейна, который погиб ночью 16 октября в результате падения с третьего этажа, похоронили на одном из кладбищ недалеко от Лондона, Англия. Церемония прощания состоялась чуть больше, чем через месяц после дня гибели, в частном кругу самых близких людей.

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Среди присутствовавших были бывшие участники One Direction – Гарри Стайлз, Луи Томлинсон, Найл Хоран и Зейн Малик, а также его девушка Кейт Кэссиди и бывшая партнер Шерил, с которой у Лиама Пэйна появился общий сын, сообщает BBC. Гроб артиста прибыл в церковь в белой карете, запряженной лошадьми. Сверху на ней было много белых цветов и надписи son (сын) и daddy (папа).

После церемонии прощания четверо мужчин несли гроб с церкви Святой Марии, а за ними следовали экс-обранница Шерил и родители Лиама Пейна. Службу родные проводили в частном кругу, чтобы избежать папарацци, однако они все равно подстерегали возле церкви, где проходила церемония.

Там также собралась небольшая толпа местных жителей и поклонники, которые в основном держались в стороне. Незадолго до похорон члены группы One Direction напоминали аудитории, что "мемориалы для фанатов, а похороны – для семьи".

Напомним, Лиам Пейн погиб 16 октября в результате падения с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе, Аргентина. Офицеры утверждают, что к моменту смерти артист находился под действием галлюциногенных препаратов, но употребление им наркотиков не подтверждают. По данным правоохранителей, поведение певца незадолго до падения походило на побочную реакцию вещества, называемого Cristal.

Ранее OBOZ.UA писал, что с места гибели экс-участника One Direction Лиама Пейна исчезла его личная вещь стоимостью $40 тысяч. На основе анализа изображений, включенных в дело, следователи подтвердили, что, по меньшей мере, за два-три часа до трагедии на руке вокалиста были часы.

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