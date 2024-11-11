С места гибели экс-участника One Direction Лиама Пейна исчезла его личная вещь стоимостью $40 тысяч: полиция растеряна

Аргентинские правоохранители, расследующие дело о смерти бывшего участника британской группы One Direction Лиама Пэйна, раскрыли неожиданную деталь. На основе анализа изображений, включенных в дело, следователи подтвердили, что по меньшей мере за два-три часа до трагедии вокалист был одет в свои часы.

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Цена дизайнерского аксессуара от Rolex достигает почти 38 тысяч долларов (более 1,6 миллиона гривен). Часы не нашли во время обысков на прошлой неделе в домах трех мужчин, подозреваемых в уголовном расследовании. Местная газета La Nacion сообщает, что обыски в домах двух женщин-свидетелей, с которыми Лиам провел последние часы перед падением с балкона третьего этажа своей гостиницы в Буэнос-Айресе, также ничего не дали.

"Мы знаем, что на Пейне в день его смерти были надеты часы Rolex. Он держал их в одной руке, и они был у него по меньшей мере два-три часа перед тем, как он бросился в окно. Мы искали его в номере гостиницы, где он остановился, и не смогли найти", – пояснили детективы. Сообщается, что в эти выходные в стенах CasaSur Palermo снова проведут обыск в поисках дорогих часов. Операция в "ближайшие 72 часа" будет сосредоточена на номере люкс звезды.

"Часы искали в домах трех человек, находящихся под следствием по подозрению в поставках и содействии распространению наркотиков, а также в домах двух женщин, которые были с ним в комнате в тот день, когда он умер. Номер еще опечатан по решению суда, и никто не может туда войти", – добавляют следователи.

Ранее OBOZ.UA писал о новых подробностях смерти Лиама Пейна: полиция арестовала троих подозреваемых. Подробности – в нашем материале.

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