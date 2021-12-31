Группа Go_A получила престижную награду Eurovision Awards

Украинская группа Go_A была награждена за "Самую инновационную сценическую постановку", продемонстрированную на 64-м музыкальном конкурсе "Евровидение". Эту премию Eurovision Awards коллектив выиграл в канун Нового года-2022.

Радостной новостью с поклонниками группа поделилась в Facebook-аккаунте. Музыканты поблагодарили за это достижение своих фанатов (чтобы посмотреть видео выступления Go_A в финале "Евровидения", доскролльте страницу до конца).

"Друзья, благодаря вашей поддержке и любви, мы получили удивительный подарок на Новый год!" – отметили в Go_A.

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Группа также поблагодарила всех экспертов, которые работали над созданием номера. "Вы – команда мечты", – подытожили музыканты.

За сценическую постановку группы отвечали режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский из компании RedRabbit. Команда СТБ занималась продакшном, автором костюмов был Дмитрий Курята, хореографом – Максим Пекный.

Напомним, что участники Go_A представляли Украину на 64-м "Евровидении" в Нидерландах. Они получили в финале пятое место, хотя по итогам зрительского голосования – второе.

Интересно, что в опросе социологов группы "Рейтинг" успех украинской музыкальной группы Go_A на "Евровидении" занял 14-е место среди главных достижений страны в 2021 году. Как распределились первых три места, читайте по ссылке.

Как выступили Go_A на международном музыкальном конкурсе:

Коротко о коллективе:

Go_A (также Go-A) – украинская музыкальная группа, участник "Евровидения-2020" от Украины.

В состав входят Катерина Павленок (вокалистка), Игорь Диденчук (сопилкарь), Иван Григоряк (гитарист) и Тарас Шевченко (мультиинструменталист: клавишные, семплер, перкусия).

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский эстрадный певец Иво Бобул жестко раскритиковал солистку популярной группы Go_A Екатерину Павленко. 68-летний артист заявил, что "она никто и зовут ее никак".

После этого в сети осудили Бобула. Многие пользователи сочли жесткие высказывания певца недопустимыми и завистливыми, а его поведение – недостойным.

Павленко рассказала о том, как взлетели гонорары музыкантов, которые представляли Украину на "Евровидении". Также артистка поделилась, что ей нравится в фронтмене итальянской группы-победителе Maneskin.