"Это обычная зависть": Бобула раскритиковали за оскорбления солистки Go_A

В сети осудили Народного артиста Украины Иво Бобула за оскорбления в адрес солистки группы Go_A Екатерины Павленко. Многие пользователи сочли жесткие высказывания певца недопустимыми, а его поведение – недостойным.

Слова Бобула о Павленко, что "она никто и зовут ее никак", стали предметом бурного обсуждения. Новость о конфликте двух исполнителей всего за несколько часов после публикации на Facebook-странице издания OBOZREVATEL набрала больше двух сотен комментариев.

Большинство пользователей социальной сети стали на сторону 33-летней вокалистки Go_A.

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"Как это – никто? Она – человек, в первую очередь. И зовут – Екатерина Павленко, а не "никак", – написала одна из читательниц нашего сайта, добавив, что ничто не дает право артисту унижать других людей.

Многие указали на заслуги Павленко и то, что она популяризирует украинскую культуру в мире. В частности, вокалистка достойно представила Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", которое состоялось в этом году. Группа Go_A заняла пятое место в финале.

"За пару лет Екатерина сделала больше, чем Бобул за всю жизнь! Она яркая личность, благодаря ей и группе под "Шум" плясал мир!" – сказано в одном из комментариев.

Многие комментаторы жестко высказались в адрес Бобула, а также признались, что не помнят ни одной его песни. По мнению некоторых читателей, мужчина завидует талантливой певице.

"Обычная зависть человека, уже давно живущего в ящике с нафталином", – написала Facebook-пользовательница.

"Фу! Это отвратительно слышать от Народного артиста Украины, к тому же заслуженного… Всем свое время! Господин Бобул, вы ведь тоже с чего-то начинали, так зачем же сейчас угнетать молодой талант?" – спросила подписчица страницы OBOZREVATEL в Facebook.

Другая читательница отметила: исполнитель мог выбрать более мягкие выражения. К примеру, сказать, что не понимает творчество Go_A.

"Вот кто бы говорил!" "Тот случай, когда лучше жевать", – добавили другие комментаторы.

Нашлись и те, которые частично разделили позицию Бобула. "С одной стороны он прав: споет одну песню и хит, и звания, а люди в эстраде всю жизнь – и никто и не вспомнит", – высказала мнение пользовательница соцсети.

Напомним: в недавнем интервью Бобул сказал о Павленко: "Что она сделала для украинской культуры, скажите мне? Что спела "Конопельку"? А она как певица, кто? Никто, и зовут ее никак".

Напряженные отношения между артистами сложились после того, как на шоу "Співають всі!" ("Украина") Павленко высказала мнение о том, стране нужны артисты-кумиры для молодежи. Она сказала, что "стразы и то, что было популярно 10 лет", уже не интересно новому поколению.

Исполнителя такие слова обидели. При личной встрече он заявил фронтвумен Go_A, что у нее якобы звездная болезнь. Такой случай вспомнила сама артистка во время одного из интервью.

"Говорил, что у меня звездная болезнь, я принцесса и мне нужно спуститься на землю, и что я оскорбила всех артистов", – рассказала Павленко.

Коротко о звездах:

Иво Бобул (Иван Бобул) – 68-летний артист, который работает на профессиональной сцене с 1980 года. До этого он был ресторанным певцом.

Среди его песен: "Старе джерело", "Рідна хата", "Голуба вода", "Місячне колесо", "На Україну повернусь", "Берег любовi", "А липи цвітуть", "Промінь мого серця" и др.

Екатерина Павленко – 33-летняя украинская певица, фольклористка, композитор, бывшая военнослужащая. С 2012 года выступает в составе группы Go_A.

В 2017-м Павленко стала руководителем хора ветеранов в городе Березань (Киевская область) при местном доме культуры.

В июне 2021 года вошла в топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус" (10-е место).

Как писал OBOZREVATEL, ранее Павленко рассказала, как весь подростковый возраст провела в больницах из-за проблем с легкими. В возрасте 14 лет будущей звезде делали экстренную операцию, а ее жизнь спасли врачи из Киева и Чернигова.