Бобул – о солистке Go_A: она никто и зовут ее никак. Детали конфликта артистов

Украинский эстрадный певец Иво Бобул жестко раскритиковал солистку популярной группы Go_A Екатерину Павленко. 68-летний артист заявил, что "она никто и зовут ее никак".

Исполнитель высказал свое мнение касательно творчества 33-летней украинки в программе "ЖВЛ" (1+1). Напомним, что ранее у Бобула возник конфликт с Павленко на шоу "Співають всі!" на канале "Украина", где он был одним из сотни судей.

Тогда артистка сказала, что стране нужны артисты-кумиры для молодежи, ведь "стразы и то, что было популярно 10 лет" уже не интересно новому поколению.

Судя по всему, Народного артиста Украины обидели такие заявления. В своем новом интервью он не скрывал неприязни к фронтвумен Go_A.

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"Что она сделала для украинской культуры, скажите мне? Что спела "Конопельку"? А она, как певица, кто? Никто, и зовут ее никак", – раскритиковал певицу мужчина.

В ходе программы журналисты отметили, что Бобул прослыл как очень строгий преподаватель, который даже доводил до слез своих студентов. Эстрадный певец не скрывал этого факта и сказал, что некоторые его ученики действительно плакали.

Добавим, это не первый раз, когда Бобул резко высказывается о фронтвумен популярной группы Go_A.

По его мнению, песня SHUM якобы "ничего не стоит", несмотря на то, что она принесла Украине пятое место на международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

А в интервью Славе Демину Павленко рассказала, как Бобул лично высказал ей свое недовольство. Все из-за того, что его очень оскорбила фраза о стразах, хотя певица не адресовала ее конкретно Бобулу. Такую ситуацию вокалистка назвала странной.

"Говорил, что у меня звездная болезнь, я принцесса, і мне нужно спуститься на землю и что я оскорбила всех артистов", – вспомнила певица.

Коротко о звездах:

Иво Бобул (настоящее имя Иван) – 68-летний певец, с 1998-го – Народный артист Украины. Родом из Тереблече Черновицкой области.

В 2019 году пытался пройти в Верховную Раду. Был № 5 в списке партии "Патриот", но достаточного количества голосов эта политсила не набрала.

Екатерина Павленко – 33-летняя украинская певица, фольклористка, композитор, солистка группы Go_A. Родом из города Нижин на Черниговщине.

Представляла Украину на 64-м конкурсе "Евровидение" в Нидерландах. Заняла в финале пятое место, хотя по итогам зрительского голосования – второе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Павленко рассказала о том, как взлетели гонорары музыкантов, которые представляли Украину "Евровидении". Также артистка поделилась, что ей нравится в фронтмене итальянской группы-победителе Maneskin.