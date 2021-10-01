Роман с солистом Maneskin и заоблачные гонорары после Евровидения: Павленко ответила на самые скандальные слухи о Go_A. видео

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко рассказала о том, как взлетели гонорары музыкантов, которые представляли Украину на песенном конкурсе Евровидение-2021. Также артистка поделилась, что ей нравится в фронтмене итальянской группы-победителе Maneskin.

На эти и другие вопросы певица ответила в новом интервью на канале Слава +. По словам Кати, к ней часто проявляют интерес женщины, но до отношений дело никогда не доходило. Сама звезда относится к таким разговорам нейтрально (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Рассказывая о слухах, которые приписывали ей роман с победителем Евровидения Дамиано Давидом, артистка призналась, что это не ее типаж. Она предпочитает понимающих ребят, в которых можно быть уверенной.

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"За такими мужчинами мне нравятся наблюдать. Я могу заценить их крутизну, но в отношениях мне нравятся другие парни. Мне важно, чтобы меня понимали несмотря на то, что иногда я бываю сложным человеком", – рассказывает солистка.

Напомним, что ранее Екатерина рассказывала, что у Дамиано есть девушка и она не хочет влезать в их отношения. Ходили слухи, что Maneskin и Go_A работают над совместной песней, которая должна появиться на музыкальных платформах в ближайшее время.

Отвечая на вопрос о гонораре, певица подтвердила, что он вырос и после отборочного тура, и после выступления на Евровидении. Точную цифру Катя предпочла не называть, ведь убеждена, что такую информацию не нужно объявлять открыто.

"За $5 000 мы не выступаем, это дешево", – единственное, чем поделилась знаменитость.

Также OBOZREVATEL писал, что Екатерина чуть не умерла в 14 лет. У певицы были проблемы с легкими.