Враждуют годами: голливудские звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга

Порой мы ошибаемся, когда видим на экране закадычных подруг, думая, что они и в жизни прекрасно ладят. Но не всегда это оказывается правдой.

Многие звезды просто ненавидят друг друга и стараются в любой удобный момент побольнее уколоть соперницу в соцсети или на публике. Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон, Ким Кэттролл и Сара Джессика Паркер и другие представительницы Голливуда вряд ли когда-нибудь смогут найти общий язык. Что же стало причиной разлада артисток – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон

Тихая вражда между Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон длится уже больше десяти лет, хотя причина конфликта – Брэд Питт – уже в разряде бывших для них обеих. Отношения известных актрис испортились, когда Питт бросил Энистон после пяти лет брака ради Джоли. Накал страстей случился, когда Энджи нашла в телефоне своего возлюбленного переписку с бывшей женой. Зарыть топор войны у них не получается даже сегодня.

2. Ким Кэттролл и Сара Джессика Паркер

Актрисы, сыгравшие главные роли в "Сексе в большом городе", Ким Кэттролл и Сара Джессика Паркер недолюбливают друг друга еще со времен съемок второго сезона. Их отношения ухудшились, когда Кэтролл не захотела играть роль свободной жительницы Нью-Йорка, прочитав сценарий и узнав о трагической судьбе мистера Бига. Ким побоялась, что ее роль будет неуместна в сюжете нового сезона.

3. Алисса Милано и Шеннен Доэрти

Еще две коллеги по цеху, звезды сериала "Зачарованные", внезапно объявили о вражде. Известно, что несмотря на то, что Алисса Милано долгое время дружила с Шеннен Доэрти, однажды она перестала даже здороваться со своей экранной сестрой. Актрисы сквозь зубы обменивались колкостями на съемочной площадке, пока Доэрти не ушла после третьего сезона. Именно их разлад стал основной причиной того, что Шеннен не продолжила сниматься в "Зачарованных".

4. Тейлор Свифт и Кэти Перри

Эти две певицы тоже были в свое время лучшими подругами, пока в 2014 году их отношения резко не испортились. Свифт даже посвятила свой альбом вражде с Кэти и объяснила причину их конфликта. Как оказалось, подружки поссорились из-за высокой конкуренции – в то время обе звезды были на пике своей карьеры. Пэрри даже пыталась переманить нескольких музыкантов из команды Тейлор Свифт. По слухам, певицы помирились: Кэти отправила в гримерку своей бывшей подруги письмо с извинениями и оливковую ветвь – символ мира.

5. Мадонна и Гвинет Пэлтроу

Певицу Мадонну и актрису Гвинет Пэлтроу долгое время связывали теплые отношения, они даже называли друг друга сестрами, пока просто не перестали разговаривать друг с другом. Таблоиды писали о разных причинах их раздора, однако как основной мотив называли ревность и зависть Гвинет.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о самых нелепых прическах звезд Голливуда, которые стали поводом для насмешек. Так, Роберт Паттинсон выбрил полностью затылок, и оставил лишь один клочок волос. Анджелина Джоли однажды пыталась быть похожей на Мэрилин Монро, однако белые кудри были ей совсем не к лицу.