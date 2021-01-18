Стало известно, кем заменят Саманту из "Секса в большом городе" в новых эпизодах

Саманту из сериала "Секс в большом городе" в новых эпизодах заменят сразу двумя новыми персонажами.

По словам продюсеров, перезагрузку легендарного сериала сделают "таким же разнообразным и красочным, как сам Нью-Йорк", пишет Daily Mail.

Отмечается, что в новых эпизодах создатели сериала попытаются более точно отразить мир, в котором покажут лица и жизни женщин Нью-Йорка в 2021 году.

"Смешно, что жизнь в таком "плавильном котле", как Нью-Йорк, изображалась исключительно глазами белых женщин. Саманта не вернется, но мы представляем двух новых персонажей, сильных и смелых цветных женщин, которые помогут представить сериал новому поколению зрителей и более точно отразить мир, в котором мы живем. Пришло время показать в шоу лица и жизни настоящих женщин Нью-Йорка в 2021 году", – рассказал изданию инсайдер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, СМИ назвали причину перезапуска сериала "Секс в большом городе".