Голливудские звезды 60+, которые могут похвастаться безупречными фигурами. Фото

Иметь отличную фигуру можно в любом возрасте. В этом на собственном опыте убедились звезды Голливуда. У каждой красавицы есть свои тайны, которые помогают перехитрить возраст и сохранить подтянутые формы. Чаще всего это грамотно составленные фитнес-программы, занятия йогой и сбалансированное питание.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о знаменитостях, которые не смотрят на свой возраст в паспорте. Они просто наслаждаются жизнью и продолжают ухаживать за собой, как и в 20-летнем возрасте.

Актриса и экс-модель Шэрон в Instagram часто публикует свои снимки в силуэтных платьях или купальниках. И не зря, ведь похвастаться есть чем. В юности Стоун ежедневно занималась интенсивными физическими тренировками. Поэтому результатом стала не только отличная фигура, но и микроинсульт и проблемы с позвоночной артерией.

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Теперь женщина понимает, что для подтянутых форм не обязательно слишком активно заниматься спортом. Она полюбила пилатес и прогулки на открытом воздухе.

Чуть ли не весь профиль Ясмины в Instagram – это фото с пляжа. Ведь звезда гордится, что ей удалось, несмотря на возраст, остаться в спортивной форме. Она начала свою модельную карьеру в 40 лет и остается востребованной сегодня. В возрасте 65 лет женщина успела поработать с мировыми брендами: Marks & Spencer, YSL, Hermès, Land of Women и Jil Sander.

Легендарная модель 80-х в свои 67 имеет роскошную фигуру. По ее словам, секрета в этом нет – она отказалась от мяса, составила рацион для сбалансированного питания, а также регулярно занимается на тренажерах и йогой. Еще в одном из интервью Кристи призналась, что для спортивных форм и ухоженной кожи часто обращается к косметологам и хирургам.

Джейн – одна из самых стильных актрис современности. Она всегда тщательно подбирает не только костюмы для публичных мероприятий, но и программу по уходу за собой. Женщина против пластических операций. Быть в отличной форме ей помогает спорт и правильное питание (нежесткие диеты).

Кстати, у звезды есть свой аккаунт в TikTok, где она делится с подписчиками короткими видео с домашними тренировками. Женщина учит молодые поколения правильной техники выполнения тех или иных упражнений, чтобы они были эффективными. Основа для этих видео – авторская фитнес-методика Джейн, по которой она даже выпустила книгу "Jane Fonda's Workout".

Экстравагантная артистка как в начале карьерного пути, так и сейчас продолжает удивлять публику откровенными образами. Она следит за своей фигурой, поэтому не боится надевать короткие платья и юбки.

Секрет подтянутых форм – в самоконтроле, рационе и физической нагрузке. Мадонна занимается спортом 2-3 раза в неделю. Кроме того, находит время для йоги, танцев с элементами балета, силовых тренингов и восточных единоборств.

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