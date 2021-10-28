Осиная талия, пышный бюст: как выглядит самая красивая бабушка Украины и мира. Фото

28 октября отмечают теплый семейный праздник День бабушек и дедушек. В честь этого, OBOZREVATEL подготовил подборку фотографий и некоторые факты о самой красивой бабушки Украины и мира.

62-летняя украинка Светлана Гасс однажды завоевала титул "супербабушки" на конкурсе Mrs Grandma Globe в Болгарии. Теперь она ведет активный образ жизни: путешествует, занимается спортом и устраивает себе фотосессии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Светлана родилась и выросла в Таллинне, где училась на модельера-конструктора. Была замужем и родила дочь, которая однажды тайком подала заявку на участие в конкурсе "Миссис бабушка Вселенная". Когда Гасс узнала, то была удивлена и только после уговоров родственников, снялась в фотосессии и поучаствовала. Вскоре она привезла главный титул.

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Кроме звания "самой красивой бабушки в мире", Светлана была "Миссис Трансконтиненталь Класик". Вскоре вошла в Национальную книгу рекордов Украины, как "модель почтенного возраста".

Отметим, что у Гасс есть 14-летний внук Евгений. Сейчас 62-летняя модель проживает в Одессе и управляет собственным салоном красоты.

Что касается ее увлечений, то Светлана предпочитает активное времяпрепровождения – плавает в море, катается на велосипеде, путешествует и учит женщин, как ухаживать за собой.

"Я всем говорю всегда, что никогда не поздно начинать, что-то интересное для себя. Вносить новый виток в свою жизнь. Это же так классно", – говорила Светлана в интервью для "Град".

Главный лозунг самой красивой бабушки Украины – жизнь после 50 только начинается.

"Я веду правильный и активный образ жизни. Питание важно. А главное – любить себя", – поделилась секретом красоты своей внешности в комментарии для "ТСН".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Светлана Гасс поделилась с поклонниками кадрами, на которых продемонстрировала свою фигуру. Она показала, как занимается спортом. Также самая красивая бабушка Украины поделилась, как ей удается быть всегда красивой и молодой.

Кроме этого, OBOZREVATEL писал об истории праздника "День бабушек и дедушек". А также опубликовал подборку трогательных поздравлений и открыток.