14 звезд, которым после 40 лет удалось сохранить роскошную фигуру. Фото
Возраст – не помеха потрясающим формам и спортивной фигуре. Знаменитости после 40 лет часами тренируются в спортзале и придерживаются диеты.
Украинские и мировые селебрити поделились пикантными фотографиями в купальниках. Фанаты восхищаются аппетитными ягодицами и прессом. OBOZREVATEL собрал фото звезд в бикини на отдыхе.
Руслана Лыжичко
В свои 48 лет Руслана Лыжичко обладает потрясающей фигурой. Украинская певица занимается спортом и является вегетарианкой.
Маша Ефросинина
Телеведущей Марии Ефросининой 42 года. Она давно не ест мяса и ведет здоровый образ жизни. В 19-летнем возрасте ведущая впервые появилась на экране, тогда она весила более 80 килограммов. Мария решила похудеть и сейчас ее вес – 63-65 кг.
Маричка Падалко
Украинской телеведущей Маричке Падалко – 45 лет. Она воспитывает троих детей и каждый день выходит на пробежку.
Марина Боржемская
Звездному фитнес тренеру Марине Боржемской – 41 год. Она каждый день занимается спортом и помогает людям бороться с лишним весом.
Ольга Горбачева
Украинской певице Ольге Горбачевой 40 лет. Звезда часто публикует фото в бикини, ведь обладает изящной и стройной фигурой. Исполнительница более 10 лет занимается йогой.
Анастасия Волочкова
Каждая девушка завидует растяжке Анастасии Волочковой. 45-летняя балерина часто публикует в сети фото с отдыха в купальнике.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян стала популярной благодаря своим пышным формам. 40-летняя светская львица потеряла несколько лишних килограммов после развода.
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян в свои 42 года обладает спортивной фигурой и часто появляется в сексуальном бикини.
Дженнифер Лопес
Поп-дива Джей Ло занимается спортом. Красивой фигурой 51-летней Дженнифер восхищаются все. Певица публикует фото в соцсетях с обнаженными ягодицами.
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