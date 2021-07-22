14 звезд, которым после 40 лет удалось сохранить роскошную фигуру. Фото

Возраст – не помеха потрясающим формам и спортивной фигуре. Знаменитости после 40 лет часами тренируются в спортзале и придерживаются диеты.

Украинские и мировые селебрити поделились пикантными фотографиями в купальниках. Фанаты восхищаются аппетитными ягодицами и прессом. OBOZREVATEL собрал фото звезд в бикини на отдыхе.

Руслана Лыжичко

В свои 48 лет Руслана Лыжичко обладает потрясающей фигурой. Украинская певица занимается спортом и является вегетарианкой.

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Маша Ефросинина

Телеведущей Марии Ефросининой 42 года. Она давно не ест мяса и ведет здоровый образ жизни. В 19-летнем возрасте ведущая впервые появилась на экране, тогда она весила более 80 килограммов. Мария решила похудеть и сейчас ее вес – 63-65 кг.

Маричка Падалко

Украинской телеведущей Маричке Падалко – 45 лет. Она воспитывает троих детей и каждый день выходит на пробежку.

Марина Боржемская

Звездному фитнес тренеру Марине Боржемской – 41 год. Она каждый день занимается спортом и помогает людям бороться с лишним весом.

Ольга Горбачева

Украинской певице Ольге Горбачевой 40 лет. Звезда часто публикует фото в бикини, ведь обладает изящной и стройной фигурой. Исполнительница более 10 лет занимается йогой.

Анастасия Волочкова

Каждая девушка завидует растяжке Анастасии Волочковой. 45-летняя балерина часто публикует в сети фото с отдыха в купальнике.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян стала популярной благодаря своим пышным формам. 40-летняя светская львица потеряла несколько лишних килограммов после развода.

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян в свои 42 года обладает спортивной фигурой и часто появляется в сексуальном бикини.

Дженнифер Лопес

Поп-дива Джей Ло занимается спортом. Красивой фигурой 51-летней Дженнифер восхищаются все. Певица публикует фото в соцсетях с обнаженными ягодицами.

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