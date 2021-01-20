Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена: как выглядела певица. Видео

Американская певица и актриса Леди Гага приняла участие в инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и исполнила национальный гимн страны.

Артистка появилась в ярком наряде. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время трансляции мероприятия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, Гага предпочла надеть длинное платье с пышной юбкой ярко-красного цвета. Кроме того, ее образ дополняла прическа в виде косы, в которую вплели черную ленту, а также эффектные красные губы.

Отметим, что также ее платье украшала огромная брошь в виде золотой птицы.

Напомним, Леди Гага – американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер и актриса. Начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леди Гага показала образ с косой перед инаугурацией Байдена.