Газманов пожаловался на убытки из-за санкций: у меня забрали две квартиры и заставляют платить коммуналку

Известный в России пропутинский певец Олег Газманов посетовал, что "несправедливые" европейские санкции отобрали у него две квартиры: в Италии и Латвии. Россиянину не разрешают их продать и сдать в аренду, но он вынужден платить за коммунальные услуги.

Видео дня

Об этом путинист рассказал в интервью пропагандистке Алене Жигаловой. Гражданин изолированной от всего мира страны заявил, что его недвижимость забрали незаконно, но судиться с властями он не хочет (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

"У меня фактически забрали две квартиры: в Латвии и Италии. Они незаконно это делают. В Италии объявили, что "заморозили" квартиру. У них нет в законе слова "заморозить". Это частная собственность. Я купил там квартиру 15 лет назад. Они объясняют это тем, что боятся, что я эту квартиру продам, а деньги отдам на "спецоперацию", – посетовал певец.

Газманов вспомнил, что ему нравилось отдыхать в Италии с семьей, но сейчас он сменил приоритеты. Путинист считает, что путешествия в Воронеж и на Дальний Восток куда приятнее.

"Это моя собственность, я ее купил, и теперь не имею права, как и в Латвии, продать эту квартиру, сдать в аренду и пользоваться. И они цинично заставляют меня платить коммуналку", – добавил путинист.

Не удержался он и от завуалированных угроз европейским странам. В частности, итальянцев Газманов обвинил в "подрыве римского права и основ общества". Он уверен, что граждане Италии начнут жаловаться, когда "все произойдет и все у них перевернется".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Газманов опозорился на шабаше пропагандистов в "Лужниках". О самых кринжевых моментах провоенного цирка в Москве – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!