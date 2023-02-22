Газманов отжимался, оккупант читал рэп о взятии Берлина, а ''девочка из Мариуполя'' благодарила за спасение: самые позорные моменты шабаша в ''Лужниках''

Сегодня, 22 февраля, на спортивном стадионе "Лужники" в Москве состоялся сбор провоенно настроенных россиян, оккупантов и пропутинских артистов, посвященный годовщине войны в Украине. Все звучавшие там песни и речи восхваляли российского диктатора и пропагандировали геноцид украинцев.

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Ни одного правдивого слова на стадионе не было сказано, однако кремлевский шабаш был богат кринжовыми моментами, которые рассмешили украинцев. OBOZREVATEL решил собрать самые позорные выходки пропагандистов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Ангел" дядя Юра

Посреди концерта на сцену пригласили военного на позывной "Ангел", который якобы спас детей в Мариуполе. По замыслу ведущих, "украинские дети" до сих пор ходят повсюду за "спасителем" и все время его обнимают.

Апогеем цирка стала речь девочки, которую "дядя Юра" также якобы спас. Мало того, что посреди монолога ребенок прямо сказал, что забыл заученный текст, так еще и в той части, что она помнила, оказалась откровенная ложь. Русскоязычная девочка поблагодарила "Ангела" за спасение своей сестры, себя и сотен тысяч детей.

Отжимания Газманова

Исполнения откровенно пропагандистской песни о родине ярому пропагандисту Газманову оказалось недостаточно. Чтобы доказать всем свою любовь к России, посреди выступления он начал отжиматься и прыгать по сцене. Мог проявить свои спортивные способности на передовой, но решил развлекать привезенных за деньги на концерт россиян.

Рэп о Берлине

Пропорционально успехам ВСУ на передовой в России уменьшается количество "патриотически настроенных" артистов. Вот и в "Лужники" уже начали звать неизвестных никому певцов. Одним из таких стал некий лейтенант Романенко, прямо с передовой примчавшийся в Москву, чтобы зачитать авторский рэп. Сидя в окопе, оккупант мечтает о том, чтобы над Берлином висел российский флаг, о чем и спел перед восторженной публикой.

Война с коллективным Западом

"Историк всея Руси" Владимир Машков начал свое выступление с "мощных" выводов: каждое столетие россияне воюют с коллективным Западом. Вот и в этом году, считает путинист, их ракеты попадают не в украинские дома, школы и остановки, а куда-то далеко за пределами Украины.

Как писал OBOZREVATEL, одним из приглашенных артистов стал позорный рэпер из Мариуполя и его подпевка, которые на ломаном украинском языке спели об "Азовстале". Посмотреть на этот стыд можно по ссылке.

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