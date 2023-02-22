Газманов заклеил логотип пуховика Prada, чтобы спеть об офицерах на ''шабаше'' в ''Лужниках''. Фото

22 февраля, на московском стадионе "Лужники" провели пропагандистский концерт под названием "Слава защитникам Отечества". Одним из участников "митинга" стал Олег Газманов. Он не только "развлек" фанатов президента РФ, но и занялся физкультурой прям на сцене. Певец появился перед публикой в брендовом пуховике, однако захотел скрыть логотип.

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Кадры с его выступления появились в сети. Стало известно, что для "торжества" Газманов выбрал черный пуховик итальянского бренда Prada, который стоит около 5 тысяч долларов – 183 тысячи гривен (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Он не захотел "светить" всем известное название куртки, потому постарался незаметно закрыть его. Однако красный цвет логотипа проступил, потому Газманов доказывал свою любовь к России исполняя песню об офицерах в дорогостоящей вещи. Кроме всего прочего, путинист решил показать свои спортивные таланты – он отжимался и прыгал по сцене.

Целью "шабаша" в "Лужниках" является показуха поддержки российского общества террористической войны против нашей страны и геноцида украинцев, а также восхваление "великой нации". Мероприятие не обошлось и без больных фантазий президента РФ Путина.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что на концерте в "Лужниках" прямо перед выступлением диктатора Владимира Путина прозвучала украиноязычная песня о "спасении" Мариуполя от "нацистов". На мероприятии оповестили, что герои легендарного подразделения Национальной гвардии Украины "Азов" – это "демоны", а Мариуполь "встречает оккупантов с георгиевскими лентами".

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